Mads Pedersen heeft medelijden met vluchters na zege: “Ik voel me schuldig”

Mads Pedersen won vanmiddag de zesde etappe in de Giro d’Italia na een zenuwslopende finale in Napels. Pas in de laatste meters van de etappe werden de vluchters Alessandro De Marchi en Simon Clarke ingerekend. “Ik voel me schuldig tegenover deze jongens”, vertelt de ritwinnaar na afloop.

“Zelf ben ik natuurlijk heel blij. Het is heel mooi om de zege nu op zoek te hebben, want dit is waar we voor kwamen. Het was een heel zware etappe en ik ben blij om het team terug te betalen”, gaat hij verder.

“Het was nog erg close in de laatste kilometers. We moesten iedereen inzetten om de vluchters terug te pakken. Niet alleen wij moesten dat doen, maar alle ploegen. Ik was zelf daarna van plan om er een lange sprint van te maken, maar toen ging Gaviria al aan. Toen had ik mooi iemand om me op te richten.”

