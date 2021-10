EK baanwielrennen 2021 in Grenchen: Programma en uitslagen

Overzicht

De Tissot Velodrome in Grenchen (Zwitserland) staat deze week in het teken van het Europees kampioenschap baanwielrennen. WielerFlits bundelt in dit overzicht het programma en alle medaillewinnaars per wedstrijd.

EK baanwielrennen 2021: Medaillespiegel

1.

EK baanwielrennen 2021: Programma en uitslagen

Dinsdag 5 oktober

Scratch 10 km (v)







Afvalkoers (m)







Teamsprint (v)







Teamsprint (m)







Woensdag 6 oktober

Puntenkoers 40 km (m)







Afvalkoers (v)







Kilometer tijdrit (m)







Ploegachtervolging (v)







Ploegachtervolging (m)







Donderdag 7 oktober

Scratch 15 km (m)







Achtervolging 4 km (m)







Omnium (v)







Sprint (v)







Vrijdag 8 oktober

500 meter tijdrit (v)







Achtervolging 3 km (v)







Omnium (m)







Sprint (m)







Puntenkoers 25 km (v)







Zaterdag 9 oktober

Koppelkoers 30 km (v)







Keirin (v)







Keirin (m)







Koppelkoers 50 km (m)







Voorbeschouwing: EK baanwielrennen in Grenchen 2021

Website organisatie

Website UEC