EK Baan: Harrie Lavreysen verslaat Hoogland en wint eerste Europese sprinttitel

Harrie Lavreysen is de nieuwe Europese kampioen sprint. Op het EK baanwielrennen in Grenchen won de Nederlander de titel na een nieuw rechtstreeks duel met Jeffrey Hoogland in de finale. Hij volgt Maximilian Levy op de erelijst op. Het brons was voor de Rus Mikhail Iakovlev, die de Franse sprinter Sebastien Vigier wist te verslaan.

Lavreysen en Hoogland hadden zich ten koste van respectievelijk de Rus Mikhail Iakovlev en de Fransman Sebastien Vigier geplaatst voor de finale. Hoogland begon de eerste heat van de finale op kop, met Lavreysen loerend op iedere beweging. Nadat de 24-jarige olympische kampioen zijn vier jaar oudere landgenoot al een keer probeerde te verrassen, nam hij in de voorlaatste ronde de koppositie over. Hoogland probeerde zich nog terug te knokken, maar Lavreysen hield stand.

Hoogland moest dan in de tweede heat proberen proberen uitzicht te houden op een nieuwe titel op de sprint, nadat hij al driemaal Europees kampioen was op dit onderdeel. In deze tweede wedstrijd begon Lavreysen op kop, met Hoogland in het wiel. Hoogland wist Lavreysen in eerste instantie te verrassen door de koppositie te pakken. Lavreysen bleef echter jagen en kon in de laatste ronde het gat naar Hoogland dichtrijden, en zich zo te verzekeren van de titel.

Voor de 24-jarige Lavreysen was het zijn eerste Europese titel op de sprint, terwijl hij al wel zowel olympisch als wereldkampioen was op het ‘koningsnummer’ van de baan.