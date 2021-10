EK Baan: Lisa Brennauer pakt Europese titel op de achtervolging

Lisa Brennauer is de nieuwe Europese kampioene op de individuele achtervolging. Tijdens het EK baan in Grenchen versloeg de 33-jarige Duitse renster, die op de weg voor Ceratizit-WNT uitkomt, de Française Marion Borras met meer dan drie seconden. Mieke Kröger legde beslag op brons.

’s Middags had Brennauer zich met de snelste tijd gekwalificeerd voor de gouden finale, waarin ze het moest opnemen tegen Borras. Die begon sneller, maar na de eerste kilometer wist de Duitse de rollen om te draaien. Brennauer liep echter niet met zevenmijlslaarzen weg bij Borras en aan de finish was het verschil ruim drie seconden (3:19,548 om 3:23,297 minuten). Kröger had zich even daarvoor verzekerd van brons door Martina Alzini in te halen.

Voor de rensters van Nederland en België bleef de rol beperkt tot de kwalificatieronde. De pas 18-jarige Daniek Hengeveld zette 3:31,957 minuten op de tabellen en was daarmee zevende. Katrijn De Clercq (19) klokte 3:38,591 minuten en was daarmee dertiende. Alleen de vier beste rensters stroomden door naar de finales.