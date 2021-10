EK Baan: Nederlandse teamsprinters heroveren Europese titel

De Nederlandse teamsprinters zijn weer Europees kampioen. Op het EK in Grenchen heroverden de olympische kampioenen hun titel die ze vorig jaar kwijtraakten aan de Russische ploeg, nadat Nederland vanwege het coronavirus niet naar het EK in Plovdiv was afgereisd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland klopten in de finale Frankrijk.

Met de olympische kampioenen Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee, wereldkampioen op de Kilometer, was de Nederlandse ploeg de favoriet om de Europese titel op de teamsprint terug te veroveren. De oranjeploeg begon gelijk voortvarend: Van den Berg, Lavreysen en Ligtlee klokten 43,037 seconden en deden het daarmee respectievelijk vier tienden en bijna acht tienden sneller dan Frankrijk en Rusland.

Met Hoogland in plaats van Ligtlee was de Nederlandse sprintploeg ook in de eerste ronde het snelst van het stel. In 42,116 seconden doken de oranjemannen aanzienlijk onder hun tijd uit de kwalificatie. Daarmee verzekerden zij zich van de gouden finale tegen Frankrijk, dat met Timmy Gillion, Rayan Helal en Sebastian Vigier in 42,958 seconden de tweede snelste tijd op de tabellen had gereden.

In de finale kwam zowel de Franse starter als Roy van den Berg, starter bij Nederland, niet lekker uit de startmachine, waardoor tweemaal opnieuw moest worden gestart. Bij de derde keer reed Frankrijk weer niet lekker weg, waardoor de oranjeploeg in de regenboogtrui al meteen een ruime voorsprong pakte. Uiteindelijk zette Hoogland de klok stil op 42,302 seconden, waarmee voor de vierde keer in de historie de titel werd veiliggesteld.