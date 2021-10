EK Baan: Nederlandse baanrensters pakken goud op teamsprint

De Nederlandse vrouwen zijn de nieuwe Europese kampioenen op de teamsprint. In de finale was de oranjeploeg met Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Hetty van der Wouw te sterk voor Duitsland in een wereldrecord: 46,551 seconden. Rusland klopte in de strijd om het brons Groot-Brittannië.

De Nederlandse vrouwensprintploeg begon sterk in de kwalificatie. Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet zetten met 46,759 seconden niet alleen de snelste tijd op de klokken, maar daarmee reden zij ook een wereldrecord. Daarbij moet worden gezegd dat op de teamsprint voor dames pas sinds vorig jaar met drie rensters wordt gereden in plaats van twee. Het verschil met de Russische ploeg was meer dan vier tienden.

Braspennincx, Lamberink en Hetty van der Wouw op de plaats van Van der Peet zetten de goede lijn door in de eerste ronde. In 47,072 waren de Nederlandse vrouwen opnieuw het snelst, waar de gouden finale tegen Duitsland mee werd veiliggesteld. Lea Sophie Friedrich, Pauline Sophie Grabosch en Alessa-Catriona wisten het gat met de oranjeploeg in de eerste ronde (ruim zeven tienden) tot een tiende terug te brengen.

Nederland doorbrak met de Europese titel de hegemonie van Rusland, dat de afgelopen acht keer Europees kampioen op de teamsprint was.