EK Baan: Alan Banaszek Europees kampioen op het omnium

Alan Banaszek is de nieuwe Europese kampioen op het omnium. Tijdens het EK baanwielrennen in Grenchen wist de 23-jarige Pool de rollen om te draaien op de afsluitende puntenkoers en zijn titel veilig te stellen. Fabio Van den Bossche, komend seizoen koersend voor Alpecin-Fenix, pakte zilver. Het brons was voor de Deen Matias Malmberg.

Titelverdediger Matthew Walls was niet van de partij op de wielerbaan van Grenchen, dus kreeg het omnium een nieuwe Europese kampioen. Roy Eefting begon goed aan de wedstrijd door ’s middags de scratch te winnen. De 32-jarige Nederlander wist die sterke lijn echter niet door te trekken in de volgende onderdelen en zou uiteindelijk negende worden in het klassement. Matias Malmberg greep vervolgens de macht door de temporace te winnen.

Malmberg kwam in de afvalkoers dan ten val, maar de Deen zat snel weer op zijn racefiets en wist desondanks nog tweede te worden achter Thomas Boudat. Zo begon Malmberg met acht punten voorsprong op Boudat en tien punten op Alan Banaszek aan de afsluitende puntenkoers. Daarin wist Banaszek de rollen echter om te draaien en de titel naar zich toe te trekken. De pas 21-jarige Fabio Van den Bossche wist zich vanaf de zesde plaats knap op het podium te rijden.

Van den Bossche kende een knappe opmars op het omnium. ’s Middags begon de beloftevolle Belg met een dertiende plek op de scratch aan het toernooi. Daarna wist hij zich met een zesde plaats in de temporace en een vierde plek in de afvalkoers op te werken naar de zesde plek. Op de puntenkoers verzamelde hij liefst vijftig punten, waarmee hij zich verzekerde van zilver. Ook op het afgelopen EK voor beloften pakte hij die medaille op het omnium.