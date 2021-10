EK Baan: Groot-Brittannië wint goud op de koppelkoers, Nederland achtste

Op de laatste dag van de EK baanwielrennen hebben Katie Archibald en Neah Evans namens Groot-Brittannië een gouden medaille behaald op de koppelkoers. Na dertig kilometer bleven ze Denemarken en Frankrijk voor.

De Britten pakten al vroeg op de koppelkoers een ronde op de rest van het pak, waarna ze hun voorsprong niet meer uit handen gaven. Amalie Dideriksen en Julie Leth toonden zich namens Denemarken achter Groot-Brittannië de best of the rest en namen het zilver mee naar huis.

Nederland eindigde met Marit Raaijmakers en Maike van der Duin op de achtste plaats met zes punten. België werd tiende met slechts een punt.

EK Baanwielrennen Grenchen 2021

Koppelkoers – vrouwen

Groot-Brittannië

Denemarken

Frankrijk