EK Baan: Katie Archibald oppermachtig op het omnium

Niets of niemand kon Katie Archibald afstoppen op het omnium tijdens het EK baanwielrennen in Grenchen. De 30-jarige Britse renster won zowel de scratch, de temporace als de afvalkoers en sleepte vervolgens de Europese titel binnen door op het afsluitende onderdeel, de puntenkoers, de meeste punten te pakken.

Archibald is niet de eerste de beste baanrenster. In haar carrière won ze al wereld- en olympische titels en ook wist ze zich twee keer tot Europees kampioen op het omnium te kronen. Daar kwam vandaag een derde titel bij. De Britse won de scratch, de temporace en de afvalkoers en pakte op de puntenkoers ook nog de meeste punten. Haar totaal kwam uit op 154 punten, 34 punten meer dan de Française Victoire Berteau en 36 meer dan de Italiaanse Rachele Barbieri.

De Nederlandse Maike van der Duin greep net naast het podium met een vierde plek. De 20-jarige renster werd knap vierde op de scratch, zakte vervolgens een plekje na de temporace, maar wist zich weer terug naar de vierde plek te knokken in de afvalkoers. Maar in de puntenkoers kwam ze net tekort voor het podium. Uiteindelijk was het verschil tussen Barbieri, die brons pakte, en Van der Duin vijftien punten. Shari Bossuyt eindigde namens België als zesde, met 82 punten.

Voor Archibald was het niet haar eerste titel tijdens dit Europees kampioenschap. Dinsdag was de zus van profrenner John Archibald (EOLO-Kometa) namelijk ook al de beste op de scratch.