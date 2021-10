EK Baan: Shanne Braspennincx wint eerste Europese sprint-titel

Shanne Braspennincx lijkt vleugels te hebben sinds haar olympische Keirin-titel op de Spelen van Tokio. Twee maanden na haar gouden medaille werd de Nederlandse renster in Grenchen namelijk voor het eerst in haar loopbaan Europees kampioen op de sprint. Dinsdag won Braspennincx met de Nederlandse ploeg ook al de teamsprint.

Braspennincx versloeg in de finale van het sprinttoernooi de Duitse Lea Sophie Friedrich in twee heats. De Française Mathilde Gros klopte de Oekraïense Olena Starikova in de strijd om brons. De 30-jarige Nederlandse had zich eerder op de avond ten koste van Gros geplaatst voor de gouden eindstrijd. Ook toen was ze in twee heats de sterkste. Het EK is voor Braspennincx na twee titels nog niet klaar: zaterdag verschijnt ze als olympisch kampioen aan de start van de Keirin.

Vanmiddag begon ook het sprinttoernooi voor mannen met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Lavreysen zette meteen de toon door op de 200 meter de snelste tijd te klokken in de kwalificatie. Door de Duitser Anton Hohne in twee heats te verslaan, stroomde de olympisch kampioen daarna door naar de halve finale. Ook Hoogland plaatste zich voor de halve eindstrijd. De vice-olympisch kampioen liet zich niet afleiden door een afgebroken zadel en won van de Pool Daniel Rochna.

De (halve) finales van het sprinttoernooi voor mannen staan voor vrijdagavond op het programma.