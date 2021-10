EK Baan: Sergei Rostovtsev sleept de titel binnen op de afvalkoers

Sergei Rostovtsev heeft de finale van de afvalkoers gewonnen tijdens het EK baanwielrennen in Grenchen. De Russische renner was te sterk voor de Portugees João Matias, samen met wie hij was overgebleven. Brons was er voor Thomas Boudat.

Rostovtsev volgt Matthew Walls op, die zijn titel niet verdedigde in Grenchen. De koers werd twee keer geneutraliseerd: eerst vanwege een val van de Israëliër Rotem Tene, later kampte Rostovtsev nog met pech, voor hij naar de Europese titel reed. Maikel Zijlaard, de Europese beloftekampioen op de afvalkoers, en Gerben Thijssen, in 2017 Europees kampioen op dit nummer, grepen naast de medailles.

De afvalkoers zien we straks later in het jaar voor het eerst als een op zichzelf staand onderdeel op het wereldkampioenschap, dat in Roubaix wordt gehouden.