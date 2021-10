Voorbeschouwing: EK baanwielrennen in Grenchen 2021

Twee maanden na de Olympische Spelen van Tokio strijken de baanrenners neer in Zwitserland. In de velodroom van horlogestad Grenchen wordt namelijk van 5 tot en met 9 oktober het Europees elite-kampioenschap gehouden. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het is niet voor het eerst dat de piste van Grenchen het decor is voor het EK baanwielrennen. Ook in 2015 was dat immers het geval. Het was een kampioenschap waar de Nederlandse renners goede herinneringen aan hebben overgehouden, want de oranjeploeg keerde met maar liefst vijf Europese titels terug naar huis. Jeffrey Hoogland was de beste op de sprint, de Kilometer en de teamsprint, samen met Nils van ’t Hoenderdaal en de huidige bondscoach Hugo Haak. Elis Ligtlee pakte goud op zowel de sprint als de Keirin.

Overigens was het in eerste instantie niet het plan om het EK dit jaar in Grenchen te houden, want eigenlijk was voorzien dat het kampioenschap in Wit-Rusland zou plaatsvinden. De internationale situatie met betrekking tot het Oost-Europese land noopte organisator UEC echter tot afgelasting van het EK in Minsk. Er werd vervolgens gezocht naar een alternatieve locatie. Het event werd verplaatst van eind juni naar na de Spelen, naar begin oktober. Ook Litouwen was in de race voor het EK op de baan, maar de keuze viel uiteindelijk op Grenchen. Daar wordt deze week gestreden om liefst 22 Europese titels.

Voor het Europees elite-kampioenschap baanwielrennen in zijn huidige vorm moeten we niet ver terug de geschiedenisboeken in. In 2010 vond het evenement voor het eerst plaats, in het Poolse Pruszków. De olympische onderdelen sprint, teamsprint, Keirin, omnium en ploegachtervolging stonden op de agenda, en de mannen reden ook nog de koppelkoers. Met drie keer goud waren de Britten het succesvolst op het eerste elite-EK. Nederland pakte twee medailles, op het omnium (zilver voor Tim Veldt) en de ploegachtervolging (brons). België keerde met een zilveren plak terug naar huis (op de koppelkoers met Kenny De Ketele en Tim Mertens).

Sindsdien werd het kampioenschap drie keer in het Nederlandse Apeldoorn gehouden (in 2011, 2013 en 2019) en ook het Litouwse Panevėžys, het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, Berlijn, Glasgow (als onderdeel van het multisport-EK) en het Bulgaarse Plovdiv waren gastheer. Ook werd het EK een keer verreden op het Franse overzeese departement Guadeloupe. En nu vindt het EK dus voor de tweede keer plaats in Grenchen. Door de jaren heen ging het Europees kampioenschap steeds meer onderdelen tellen, tot aan het huidige aantal van 22 aan toe. Ook het stayeren maakte in 2017 een jaar deel uit van het evenement.

Vorige editie

Vorig jaar werd het Europees kampioenschap in het Bulgaarse Plovdiv gehouden. Het werd een gemankeerd kampioenschap, want door de coronapandemie zagen verschillende toplanden af van deelname. De Nederlandse wielerbond vond het niet verstandig om haar renners naar een land te sturen dat door de overheid onder code oranje was aangemerkt en ook landen als België, Denemarken en Frankrijk ontbraken. Ook Duitsland blies de reis naar Plovdiv af, al kreeg sprinter Maximilian Levy speciale toestemming om toch van start te gaan. Een ander topland, Italië, werd geplaagd door positieve coronatests en moest daardoor renners aan de kant houden.

Matthew Walls won vorig jaar zowel het omnium als de afvalkoers - foto: Cor Vos Maximilian Levy hield de Duitse eer hoog met twee Europese titels - foto: Cor Vos Tomáš Bábek was de beste op de Kilometer - foto: Cor Vos

Uiteindelijk sleepten Groot-Brittannië, Rusland en Italië meer dan de helft van de medailles binnen. Groot-Brittannië behaalde zes keer goud, onder anderen met Matthew Walls die sinds dit seizoen voor BORA-hansgrohe op de weg uitkomt. Rusland nam onder meer de Nederlandse titel op de teamsprint over en Italië was bij de vrouwen zeer succesvol met Europese titels op het omnium (Elisa Balsamo), de koppelkoers (Elisa Balsamo en Vittoria Guazzini) en de scratch (Martina Fidanza). Maximilian Levy hield in zijn eentje de Duitse eer hoog door op de sprint en de Keirin Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen op te volgen als Europees kampioen.

Winnaars EK baanwielrennen van Plovdiv 2020

Sprint (m)

Maximilian Levy

Teamsprint (m)

Rusland

Ploegenachtervolging (m)

Rusland

Keirin (m)

Maximilian Levy

Omnium (m)

Matthew Walls

Koppelkoers (m)

Sebastián Mora en Albert Torres

Kilometer tijdrit (m)

Tomáš Bábek

Achtervolging (m)

Ivo Oliveira

Puntenkoers (m)

Sebastián Mora

Scratch (m)

Iúri Leitão

Afvalkoers (m)

Matthew Walls

Sprint (v)

Anastasia Voynova

Teamsprint (v)

Rusland

Ploegenachtervolging (v)

Groot-Brittannië

Keirin (v)

Olena Starikova

Omnium (v)

Elisa Balsamo

Koppelkoers (v)

Elisa Balsamo en Vittoria Guazzini

500 meter tijdrit (v)

Daria Shmeleva

Achtervolging (v)

Neah Evans

Puntenkoers (v)

Katie Archibald

Scratch (v)

Martina Fidanza

Afvalkoers (v)

Elinor Barker

Sprintnummers

Sprint

Het koningsnummer van de baan staat voor woensdag, donderdag en vrijdag op het programma. Het is vooral uitkijken naar olympisch kampioen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, die voor de vierde keer Europees kampioen sprint kan worden. Maximilian Levy gaat zijn sterrentrui niet verdedigen; onlangs kondigde de Duitse sprinter namelijk zijn afscheid aan. Bij de vrouwen gaat titelverdedigster Anastasiia Voinova op voor haar vierde Europese sprinttitel. Namens Nederland komen olympisch Keirin-kampioene Shanne Braspennincx en Hetty van de Wouw in actie. Voor België verschijnt Nicky Degrendele aan de start.

Programma

Woensdag 6 oktober

12u00: Sprint 200m tijdrit (v) – kwalificatie

13u03: Sprint (v) – 1/16e finale

14u21: Sprint (v) – 1/8e finale

18u00: Sprint (v) – 1e heat kwartfinales

19u08: Sprint (v) – 2e heat kwartfinales

20u24: Sprint (v) – decider kwartfinales

Donderdag 7 oktober

12u30: Sprint 200m tijdrit (m) – kwalificatie

13u33: Sprint (m) – 1/16e finale

15u19: Sprint (m) – 1/8e finale

18u00: Sprint (v) – 1e heat halve finales

18u08: Sprint (m) – 1e heat kwartfinales

18u42: Sprint (v) – 2e heat halve finales

18u50: Sprint (m) – 2e heat kwartfinales

19u29: Sprint (v) – decider halve finales

19u33: Sprint (m) – decider kwartfinales

19u52: Sprint (v) – 1e heat finales

20u30: Sprint (v) – 2e heat finales

21u02: Sprint (v) – decider finales

Vrijdag 8 oktober

18u00: Sprint (m) – 1e heat halve finales

18u26: Sprint (m) – 2e heat halve finales

18u56: Sprint (m) – decider halve finales

19u45: Sprint (m) – 1e heat finales

20u17: Sprint (m) – 2e heat finales

21u02: Sprint (m) – decider finales

Keirin

Door het afscheid van Maximilian Levy staat niet alleen de sprinttitel op het spel, maar wordt ook een nieuwe Europese kampioen op de Keirin gezocht. Mogelijk liggen ook hier kansen voor Harrie Lavreysen, die op de Olympische Spelen naar brons reed op het onvoorspelbare nummer. Samen met Jeffrey Hoogland verdedigt hij zaterdag de Nederlandse eer. In de vrouwenkoers mag Olena Starikova proberen haar titel van vorig jaar te verdedigen. De Oekraïense neemt het op tegen onder anderen Shanne Braspennincx, die uit Tokio met de olympische titel terugkeerde. Verder staan ook de 23-jarige Hetty van de Wouw en de Belgische Nicky Degrendele aan de start.

Programma

Zaterdag 9 oktober

14u40: Keirin (v) – 1e ronde

14u54: Keirin (m) – 1e ronde

15u16: Keirin (v) – herkansingen

15u28: Keirin (m) – herkansingen

18u00: Keirin (v) – halve finale

18u09: Keirin (m) – halve finale

19u03: Keirin (v) – finale plaatsen 7-12

19u08: Keirin (v) – finale plaatsen 1-6

19u13: Keirin (m) – finale plaatsen 7-12

19u18: Keirin (m) – finale plaatsen 1-6

Teamsprint

Met de olympische kampioenen Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee, wereldkampioen op de Kilometer, is de Nederlandse ploeg de topfavoriet om de Europese titel op de teamsprint terug te veroveren. Net als Nederland staat ook Frankrijk, dat met brons van de Spelen terugkeerde, met een sterke delegatie aan de start. Vice-olympisch kampioen Groot-Brittannië rijdt met een jong team in Grenchen. Bij de dames zijn achtvoudig Europees kampioen Rusland en de jonge Duitse ploeg favoriet. Nederland treedt aan met Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet.

Programma

Dinsdag 5 oktober

12u00: Teamsprint (v) – kwalificatie

12u20: Teamsprint (m) – kwalificatie

18u00: Teamsprint (v) – 1e ronde

18u12: Teamsprint (m) – 1e ronde

19u20: Teamsprint (v) – finales

19u28: Teamsprint (m) – finales

Tijdrit

Het WK van Berlijn is alweer van maart 2020 geleden, waardoor Sam Ligtlee zich al ruim anderhalf jaar wereldkampioen op de Kilometer mag noemen. Europees kampioen op het zware onderdeel dat na 2004 van de olympische agenda werd gehaald, werd de Nederlander echter nog niet. Daar krijgt hij nu een nieuwe kans voor. Hij moet dan wel sneller rijden dan zijn landgenoot, tweevoudig Europees kampioen Jeffrey Hoogland. Namens België staan de jonge Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden ingeschreven. Daria Shmeleva is de titelverdedigster bij de vrouwen. Namens de Nederlandse ploeg rijden Kyra Lamberink en Steffie van der Peet.

Programma

Woensdag 6 oktober

12u33: Kilometer tijdrit (m) – kwalificatie

20u00: Kilometer tijdrit (m) – finale

Vrijdag 8 oktober

12u40: 500 meter tijdrit (v) – kwalificatie

18u34: 500 meter tijdrit (v) – finale

Duurnummers

Ploegachtervolging

De manier waarop Filippo Ganna zijn land Italië op de ploegachtervolging naar de olympische titel hielp, was indrukwekkend. De Italiaanse ploeg moet het in Grenchen echter zonder de tempobeul van INEOS Grenadiers stellen. De olympiërs Francesco Lamon en Jonathan Milan staan wel bij de inschrijvingen, waardoor we de Europese vice-kampioen van 2020 toch wel mogen verwachten. België heeft de youngsters Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Gerben Thijssen, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden aangemeld. Ook de beloftevolle Nederlandse vrouwenploeg komt in actie, met Mylene de Zoete, Lonneke Uneken, Marit Raaijmakers en Daniek Hengeveld.

Programma

Dinsdag 5 oktober

12u46: Ploegachtervolging (v) – kwalificatie

14u01: Ploegachtervolging (m) – kwalificatie

Woensdag 6 oktober

13u27: Ploegachtervolging (v) – 1e ronde

13u55: Ploegachtervolging (m) – 1e ronde

20u36: Ploegachtervolging (v) – finales

20u51: Ploegachtervolging (m) – finales

Achtervolging

Donderdag en vrijdag is het tijd voor de individuele achtervolging, het onderdeel waaruit al zo veel goede renners zijn voortgekomen. Wereldkampioen Filippo Ganna is er niet bij en de Europese kampioen, Ivo Oliveira, evenmin. Daardoor liggen er kansen voor bijvoorbeeld Jonathan Milan en Felix Groß. Voor Nederland rijdt Roy Pieters. Namens België staan Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden aangemeld om zich te meten met de internationale tegenstand. Bij de vrouwen zijn de Duitse dames favoriet. Daniek Hengeveld en Lonneke Uneken doen dit nummer namens Nederland. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq staan op de lijst namens België.

Programma

Donderdag 7 oktober

14u09: Achtervolging 4 km (m) – kwalificatie

19u37: Achtervolging 4 km (m) – finales

Vrijdag 8 oktober

13u15: Achtervolging 3 km (v) – kwalificatie

19u00: Achtervolging 3 km (v) – finales

Puntenkoers

Op de puntenkoers (160 ronden met elke tien ronden een sprint) mag Elia Viviani proberen voor de derde keer Europees kampioen te worden. Maar de titel ligt niet voor het oprapen met een hele rits gerenommeerde namen en getalenteerde renners aan de start. Namens Nederland verschijnt Jan-Willem van Schip in de baan. Voor België zijn Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder aangemeld. Bij de vrouwen (100 ronden, elke tien ronden een sprint) zien we Elisa Balsamo, de regerende wereldkampioene op de weg in actie. Voor Nederland rijdt Lonneke Uneken de puntenkoers. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq zijn namens België ingeschreven.

Programma

Woensdag 6 oktober

14u45: Puntenkoers 20 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

18u16: Puntenkoers 40 km (m) – finale

Vrijdag 8 oktober

14u34: Puntenkoers (v) – kwalificatie (indien nodig)

20u25: Puntenkoers 25 km (v) – finale

Scratch

Op de scratch maakten we vorig jaar kennis met Iúri Leitão. De jonge Portugees, die op de weg twee etappes won in de Volta ao Alentejo, versierde in de tussentijd een transfer naar Caja Rural-Seguros RGA. Tijdens het EK in Grenchen mag hij proberen zijn titel van 2020 te verdedigen. Met tweevoudig Europees kampioen Sebastién Mora staat echter een geduchte concurrent aan de start. Vincent Hoppezak rijdt de scratch namens Nederland. Voor België komen Tuur Dens of Lindsay De Vylder in actie. Martina Fidanza is de titelverdedigster bij de vrouwen. Maike van der Duin is de Nederlandse aan de start, Shari Bossuyt of Katrijn De Clercq rijden namens België.

Programma

Dinsdag 5 oktober

15u32: Scratch 5 km (v) – kwalificatie (indien nodig)

18u26: Scratch 10 km (v) – finale

Donderdag 7 oktober

15u58: Scratch 7,5 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

19u06: Scratch 15 km (m) – finale

Koppelkoers

De laatste dag staat volledig in het teken van de Keirin en de koppelkoers. Daarin kan Sebastién Mora opgaan voor zijn vierde Europese titel, maar de Spanjaard moet het deze keer zien te redden zonder zijn vertrouwde koppelgenoot Albert Torres. Het Nederlandse duo Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik moet hier hoge ogen kunnen gooien, zeker nu toplanden als Denemarken, Groot-Brittannië en Frankrijk niet in hun sterkste opstelling aantreden. België heeft de keuze uit Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche. Bij de vrouwen hebben zowel Nederland (Van der Duin-Raaijmakers) als België (Bossuyt-De Clercq) een jong team aan de start.

Programma

Zaterdag 9 oktober

13u00: Koppelkoers 15 km (v) – kwalificatie (indien nodig)

13u40: Koppelkoers 25 km (m) – kwalificatie (indien nodig)

18u18: Koppelkoers 30 km (v) – finale

19u51: Koppelkoers 50 km (m) – finale

Omnium

Olympisch kampioen Matthew Walls staat niet op de voorlopige startlijst voor het EK in Grenchen, en verdedigt dus ook niet zijn Europese titel op het omnium. Dus zijn Roger Kluge, Iúri Leitão, Rui Oliveira, Yauheni Karaliok en Oliver Wood namen om te markeren. Voor Nederland rijdt de snelle Roy Eefting het omnium. Namens België staan Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche op de entry list. De Europese belofte-kampioene op de scratch Maike van der Duin verdedigt de Nederlandse eer bij de vrouwen, waar Elisa Balsamo vorig jaar de titel pakte. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq staan voor België ingeschreven.

Programma

Donderdag 7 oktober

12u00: Omnium (v) – kwalificatie (indien nodig)

13u18: Omnium I (v) – scratch 7,5 km

15u43: Omnium II (v) – temporace 7,5 km

18u24: Omnium III (v) – afvalkoers

20u00: Omnium IV (v) – puntenkoers 20 km

Vrijdag 8 oktober

12u00: Omnium (m) – kwalificatie (indien nodig)

13u00: Omnium I (m) – scratch 10 km

14u19: Omnium II (m) – temporace 10 km

18u08: Omnium III (m) – afvalkoers

19u13: Omnium IV (m) – puntenkoers 25 km

Afvalkoers

De afvalkoers is een olympisch noch WK-onderdeel, maar wel wordt op het EK om de medailles en de kampioenstrui gestreden op dit onderdeel. Matthew Walls pakte vorig jaar de titel, maar de Brit is er in Grenchen niet bij. Dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld Gerben Thijssen, die in 2017 al eens naar de Europese titel reed. Nederland rekent op Maikel Zijlaard, die pas Europees U23-kampioen werd op de afvalkoers. Zij moeten dan wel afrekenen met Benjamin Thomas. Bij de vrouwen komt Mylene de Zoete namens de oranjeploeg in actie. Voor België kunnen Shari Bossuyt of Katrijn De Clercq de afvalling rijden.

Programma

Dinsdag 5 oktober

15u52: Afvalkoers (m) – kwalificatie (indien nodig)

18u44: Afvalkoers (m) – finale

Woensdag 6 oktober

15u37: Afvalkoers (v) – kwalificatie (indien nodig)

19u24: Afvalkoers (v) – finale

* de genoemde namen zijn op basis van de voorlopige deelnemerslijst

