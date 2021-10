EK Baan: Denemarken en Duitsland winnen ploegachtervolging

De tweede dag van het EK baanwielrennen in Grenchen heeft twee nieuwe Europese kampioenen opgeleverd op de ploegachtervolging. De Duitse vrouwenploeg pakte voor het eerst in de historie van het moderne EK de Europese titel. Daarna heroverden de Deense mannen de sterrentrui, die zij vorig jaar kwijtraakten aan Rusland.

De Denen hadden een zeer jonge ploeg aan de start met onder anderen de tieners Carl-Frederik Bévort (17 jaar) en Tobias Hansen (19). Matias Malmberg (21), Europees belofte-kampioen op het omnium, en olympisch vice-kampioen Rasmus Pedersen (23), die als schakel van de gouden WK-ploeg van Berlijn in de regenboogtrui aan de start verscheen, moesten voor de nodige ervaring zorgen. De olympiërs Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen en Frederik Rodenberg waren niet van de partij in Grenchen.

Achter Zwitserland, dat het in eigen land moest stellen zonder Stefan Bissegger, plaatste de jonge Deense ploeg zich als tweede voor de eerste ronde en mocht zijn proberen een plaats in de grote finale te veroveren. Dat lukte: Italië werd verslagen, waarna de Denen tegen gastland Zwitserland mochten strijden om goud. Beide landen ontliepen elkaar niet veel, maar uiteindelijk maakten de Denen in de tweede helft van de wedstrijd het verschil. Groot-Brittannië pakte brons ten koste van Duitsland.

Ook de Belgische ploeg kwam in actie, maar haalde de finales niet. De jonge ploeg met Tuur Dens (21) en Brent Van Mulders, en de tieners Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden (beiden 19) realiseerden in 3:59,052 minuten de achtste tijd in de kwalificatieronde en deden daarmee ruim vijf seconden langer over de vier kilometer dan Zwitserland. In de eerste ronde was de Belgische ploeg niet tegen Groot-Brittannië opgewassen, dat daardoor een plaats in de strijd om brons vóór de Belgen weggriste.

Duitse olympische vrouwen stelen de show

Bij de vrouwen was de Duitse ploeg, die aantrad met Franziska Brauße, Lisa Brennauer en Mieke Kröger uit de gouden olympische ploeg, heer en meester. Brauße en Kröger klokten samen met Lena Charlotte Reißner en Laura Süßemilch de snelste tijd in de kwalificatie, waarna de ploeg met Laura Süßemilch op de plaats van Reißner zich ten koste van Nederland plaatste voor de finale. In de eindstrijd waren Duitsland en Italië aardig aan elkaar gewaagd, maar in de slotfase trok de Duitse ploeg het laken toch naar zich toe.

De Nederlandse vrouwenploeg reed met Mylene de Zoete (22), Marit Raaijmakers (22) en Lonneke Uneken, die eerder dit jaar samen met Amber van der Hulst derde waren geworden op het EK voor beloften. Met Daniek Hengeveld (18) in plaats van Van der Hulst realiseerde oranjeploeg de vierde tijd in de kwalificatie, achter Duitsland, Italië en Ierland, maar vóór Groot-Brittannië. In de eerste ronde moest Nederland het opnemen tegen Duitsland. De strijd tegen de latere Europese kampioen werd echter verloren.