EK Baan: Superieure Hoogland pakt goud op Kilometer tijdrit, zilver voor Ligtlee

Nederlands succes op de Kilometer tijdrit. Jeffrey Hoogland wist zijn status als topfavoriet volledig waar te maken en was met afstand de beste. Sam Ligtlee veroverde op bijna twee seconden de zilveren medaille, Patryk Rajkowski greep voor Polen de bronzen plak.

Met een tijd van 58,106 was Hoogland veruit de snelste. Ligtlee wist op zijn beurt met een goede tijd Rajkowski voor te blijven. Voor de 28-jarige Hoogland is het alweer zijn tweede gouden medaille op dit EK in Grenchen, nadat hij dinsdag ook al Europees kampioen werd in de Teamsprint, samen met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Ligtlee.

Het officiële wereldrecord op de 1 kilometer tijdrit staat overigens op 56,303 van de Fransman François Pervis, al deed hij dat op hoogte in Aguascalientes, Mexico.