Dylan Groenewegen schrapt NK op de weg

Dylan Groenewegen zal vrijdag toch niet afreizen naar de VAM-berg. De 29-jarige sprinter van BikeExchange-Jayco heeft in overleg met zijn trainer besloten om na het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Slovenië nog even rust te nemen in voorbereiding op de Tour de France. Dat bevestigt Groenewegen aan WielerFlits.

De Leeuw van Amsterdam veroverde in 2016 nog het rood-wit-blauw, toen er een vlak NK was uitgetekend met de finish op Brouwersdam. Een jaar later behaalde Groenewegen een bronzen medaille in ‘s-Heerenberg, waar Ramon Sinkeldam de titel pakte voor Wouter Wippert. Dit jaar zou Groenewegen weer van de partij zijn, nadat hij op het korte rondje rond de VAM-berg vorig jaar elfde werd. Aanvankelijk stond het NK dit jaar ook op zijn programma, maar die heeft hij nu dus geschrapt.

Karig bezet deelnemersveld

Groenewegen is de volgende op een lange lijst afwezigen. Ook Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle, Robert Gesink, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Wout Poels, Antwan Tolhoek, Danny van Poppel, Nils Eekhoff, Thymen Arensman, Ide Schelling, Tim Naberman, Jetse Bol en Alex Molenaar schitteren door afwezigheid. De geblesseerden Koen Bouwman en Milan Vader reizen logischerwijs eveneens niet af naar Drenthe.

Daartegenover staat wel de deelname van Bauke Mollema, die er voor het eerst in negen jaar weer bij is. Ook reed hij voor het eerst het NK tijdrijden, dat hij woensdagmiddag glorieus won.

