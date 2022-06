Deelnemers NK wielrennen op de weg 2022

Zonder kanshebbers Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle zoekt de KNWU eind juni op de VAM-berg naar een opvolger van Timo Roosen. Wie pakt er op een nieuwe omloop in Drenthe het befaamde rood-wit-blauw? WielerFlits deed een rondgang langs alle profs en de voornaamste semiprofs. Dit zijn de renners die zich tot op heden hebben ingeschreven voor het Nederlands kampioenschap op de weg 2022.

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl