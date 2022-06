Titelkandidaten Danny van Poppel en Nils Eekhoff passen voor NK

Het NK wielrennen op de VAM-berg moet het stellen zonder een groot aantal grote namen. Waar eerder onder meer Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle zich afmeldden, komen daar nu ook Danny van Poppel en Nils Eekhoff bij. De sprinter werd in 2018 nog derde, terwijl de klassiekerspecialist tweede werd in de door Van der Poel gewonnen editie van 2020.

Beide renners bevestigen hun afwezigheid aan WielerFlits. “Het past niet zo lekker in mijn programma”, geeft Eekhoff mee. Hij viel zaterdag uit de ZLM Tour na een botsing met Jan-Willem van Schip, maar normaal gesproken start hij woensdag in de Baloise Belgium Tour. Verder houdt hij zijn programma voor zich.

Overigens lijkt het erop dat zijn Nederlandse ploeg Team DSM maar met één renner – Martijn Tusveld – aan het vertrek van het NK staat. Cees Bol heeft zich ook ingeschreven, maar hij twijfelt nog of hij deelneemt. Die beslissing maakt hij na de Ronde van Zwitserland. Thymen Arensman en Tim Naberman besloten om verschillende redenen te passen.

‘Beleef niet veel plezier’

Van Poppel veroverde ook al eens zilver en hij richt zich nu op de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe ontpopt zich dit seizoen als een zeer sterke lead out voor kopman Sam Bennett. Toch ligt zijn Tourvoorbereiding niet ten grondslag aan zijn beslissing om niet mee te doen aan het NK, vertelt hij aan WielerFlits.

“Ik woon sinds een jaar in Monaco, dus het is ook logistiek veel werk om op en neer te gaan voor het NK”, legt Van Poppel uit. “Ik beleef ook niet veel plezier aan het NK, zoals het vorig jaar ging (waarin zijn ex-ploeg Jumbo-Visma met hun overtal de koers lamlegde, red.). Dus dan blijf ik liever thuis voor een goede training.”

Met Van Poppel, Eekhoff, Arensman en Naberman is de lijst met afwezigen weer iets groter. Naast Van der Poel en Van Baarle, zijn ook Robert Gesink, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Wout Poels en Antwan Tolhoek niet van de partij. Ook het Burgos-BH-duo Jetse Bol en Alex Molenaar is er niet bij. De meeste van deze dertien renners wonen in het buitenland.

Ook de geblesseerden Koen Bouwman en Milan Vader reizen logischerwijs niet af naar Drenthe. Daartegenover staat wel de deelname van Bauke Mollema, die er voor het eerst in negen jaar weer bij is. Ook rijdt hij voor het eerst het NK tijdrijden.