Bauke Mollema wint NK tijdrijden bij debuut: “In rood-wit-blauw door Kopenhagen”

Bauke Mollema heeft zijn debuut op het NK tijdrijden opgeluisterd met een overwinning, een gouden medaille en bijbehorende rood-wit-blauwe trui. Ook voor de ervaren klimmer van Trek-Segafredo was dat een verrassing. “Ik had niet verwacht dat dit mogelijk was. Op een medaille had ik stiekem gehoopt”, zei hij tegen het AD.

“Ik weet niet of ik andere jaren had kunnen winnen”, lacht Mollema als het gaat over de voorbije edities die hij allemaal oversloeg. “Maar vandaag had ik een superdag. Alles liep perfect. Ik kon bijvoorbeeld heel goed aero blijven. Het was een mooi parcours, waar ik mijn krachten kwijt kon. Ik verras mezelf ook, want ik had niet verwacht dat dit mogelijk was. Op een medaille had ik stiekem gehoopt. Maar echt winnen en met halve minuut voorsprong, daar had ik nooit rekening mee gehouden.”

Mollema weet waarom hij meerdere tijdritkampioenschappen heeft laten lopen. “Mijn tijdritten liepen nooit geweldig. Ik heb een beetje een haat-liefde-verhouding. Vaak reed ik wat mindere tijdritten. En tegen echte specialisten ben ik nooit in de buurt, zoals Tom Dumoulin of Jos van Emden. Maar de laatste jaren liepen de tijdritten wel heel goed. Ik zat er al over na te denken en dit jaar kwam het ervan. Dat je dan meteen zo begint, is heel bijzonder”, vertelt hij.

Tour de France

De zege van Mollema betekent ook dat hij in de komende Tour de France twee keer het rood-wit-blauw mag aantrekken. “Ja, net vertelde mijn ploegleider dat ik in Kopenhagen in het rood-wit-blauw mag starten in de Tour. Ze mogen aan het werk bij de ploeg om snel een pak te maken”, grapt de Groninger. “Dat gaat heel mooi zijn. Het geeft wel een kick. Het is mij nooit gelukt om een NK te winnen, ook niet bij de jeugd.”