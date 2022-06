Koen Bouwman breekt zijn arm tijdens mountainbiketocht

Koen Bouwman is voorlopig uitgeschakeld door een breuk in zijn onderarm. Bij een mountainbiketocht kwam de bergkoning uit de afgelopen Giro d’Italia ten val in een afdaling. Hierbij liep hij deze breuk op. Hoe lang hij uitgeschakeld is, kon zijn ploeg nog niet zeggen.

Voor Bouwman is dit natuurlijk op een ongelukkig moment. Na zijn sterke optreden in de Giro d’Italia, waar hij twee ritten wist te winnen en de beste in het bergklassement was, zou Jumbo-Visma hem ook een vrije rol in de Ronde van Zwitserland gegeven hebben. Vervolgens had het team ook plannen met hem in het NK op de weg op de VAM-berg.

“Natuurlijk heb ik drie supermooie weken gehad en wie weet is dit een opstap naar de toekomst. Misschien dat dit het ook wel is, geen idee. Dit pakken ze me in ieder geval nooit meer af. Nu is het samen met de ploeg verder kijken hoe en wat”, zei de 28-jarige Bouwman vrijdagavond nog in gesprek met WielerFlits voor het criterium in Maastricht.

Na het NK zou Bouwman een rustperiode nemen. Hoe zijn programma er nu gaat uitzien, kon zijn ploeg nog niet aangeven.