Ide Schelling blijft kwakkelen met gezondheid: streep door NK wielrennen

Ide Schelling zal aankomende vrijdag niet deelnemen aan het NK wegwielrennen op en rond de VAM-berg. De renner van BORA-hansgrohe kwakkelt nog altijd met zijn gezondheid. “Patience is key… Gelukkig schijnt de zon en blijf ik lachen. We komen er wel weer!”, laat hij weten via Instagram.

De 24-jarige Schelling werd na de Tour of Norway (24-29 mei) voor de derde keer geveld door een fikse verkoudheid. Eerder dit jaar kreeg hij ook al af te rekenen met een coronabesmetting. De rasaanvaller reed na de Noorse wielerronde nog wel de Heistse Pijl, Brussels Cycling Classic, Ronde van Limburg en de GP Kanton Aargau, maar moest vervolgens weer gas terugnemen. “Ik was volledig uit de running, maar zit nu weer op de fiets.”

Schelling moest passen voor de Baloise Belgium Tour en is vrijdag ook niet van de partij op het NK wielrennen. “Dit is niet hoe ik me het had ingebeeld, maar het is wat het is. Dat het tot nu toe nog niet mijn jaar is, is een understatement.”

Schelling kwam voorlopig tot 25 koersdagen in 2022, maar heeft mede door zijn ziekteperikelen nog weinig indruk kunnen maken. Zijn beste uitslag noteerde hij in de Tour of Norway: de Nederlander eindigde er als 29ste in het eindklassement.