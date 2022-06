Bauke Mollema debuteert op het NK tijdrijden voor profs

Bauke Mollema rijdt over anderhalve week het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Emmen. Daarmee debuteert de 35-jarige kopman van Trek-Segafredo op dit onderdeel. Nog nooit reed hij namelijk het NK tijdrijden bij de profs. “De laatste twee jaar heb ik ook al serieus overwogen om mee te doen, maar toen kwam het er uiteindelijk niet van”, vertelt hij aan WielerFlits.

Mollema werd onlangs nog vierde in de slottijdrit van de Giro d’Italia, terwijl hij in de eerste tijdrit op dag twee ook al veertiende werd. In het verleden behaalde hij vaker korte resultaten tijdens tijdritten in grote rondes. “Zo af en toe rijd ik inderdaad wel goede tijdritten in etappekoersen”, beaamt hij. “Ik heb alleen nog nooit een losse tijdrit of tijdritkampioenschap gereden. Ik ben wel benieuwd hoe het niveau is en ook wat voor vermogen je nodig hebt in verhouding tot een tijdrit in een etappekoers. Tegen specialisten als Tom Dumoulin en Jos van Emden maak ik me geen illusies, maar het lijkt me wel leuk om er eens voor te gaan.”

De laatste keer dat hij deelnam aan een NK tijdrijden was liefst zestien jaar geleden. “Dat was toen nog als tweedejaars belofte, lang geleden!”, lacht hij. De geboren Groninger eindigde namens de NWVG toen als 28ste, waarmee hij als laatste in de uitslag staat. Kai Reus won dat jaar, voor Lars Boom en Niki Terpstra. Korte tijd later stapte Mollema over na de vermaarde Löwik Meubelen-ploeg. Enkele maanden daarna verkaste hij naar de Rabobank-opleidingsploeg, waar hij in zijn eerste jaar meteen Circuito des Montañes en de Tour de l’Avenir won. “Nu kan ik het mooi combineren met de wegrit twee dagen later”, legt hij uit.

Meerdere specialisten aan het vertrek

Naast Dumoulin, Van Emden en Mollema, staan ook onder meer Sebastian Langeveld, Julius van den Berg, Ide Schelling en Daan Hoole aan het vertrek. Thymen Arensman heeft zich eveneens ingeschreven, maar hij en zijn ploeg Team DSM wachten eerst de Ronde van Zwitserland af om te beoordelen of hij ook daadwerkelijk op het startpodium in Emmen zal verschijnen.