Bauke Mollema voegt Nederlands kampioenschap toe aan programma

Bauke Mollema heeft de Giro d’Italia net achter de rug en vanaf nu gaat hij toewerken naar de Tour de France. De 35-jarige renner van Trek-Segafredo gaat zich thuis in Monaco voorbereiden op La Grande Boucle. Tussendoor zal hij slechts één wedstrijd betwisten, maar dat is wel gelijk een speciale. Voor het eerst in negen jaar rijdt hij het NK op de weg.

Dat bevestigt de aanvalslustige klimmer aan WielerFlits. “Lang geleden!”, zegt hij daar zelf over. “Ik wilde toch nog even een koers meepakken voordat ik aan de Tour begin. Het speelt ook mee dat het Nederlands kampioenschap op de weg nu op vrijdag is. Dat geeft me de gelegenheid om daarna nog een paar dagen thuis te zijn, voordat we op dinsdag naar Denemarken vertrekken.” De Grand Départ is dit jaar in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Dat de ervaren Mollema erbij is, kan NK-organisator Thijs Rondhuis waarderen. “Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee! We kennen Bauke al sinds hij bij ons in de club reed. Dat hij net besluit om te starten omdat de mannenwedstrijd nu op vrijdag is in plaats van zondag, laat zien dat wij de juiste keuze hebben gemaakt. We hebben geprobeerd om strategisch te kijken hoe we de renners tegemoet kunnen komen nu de Tour op vrijdag start. Heel gaaf dat Bauke erbij is!”

Mollema keert voor het eerst sinds 2013 terug naar het Nederlands kampioenschap. Toen vond het NK in Kerkrade plaats, dat de geboren Groninger reed in het shirt van Blanco. De klimmer zou de koers – gewonnen door Johnny Hoogerland, voor Tom Dumoulin en Sebastian Langeveld – niet uitrijden. Twee jaar eerder werd hij nog vijfde, toen hij mee zat in een vlucht met zes. Mollema reed zich toen leeg in dienst van Bram Tankink, die achter Pim Ligthart tweede werd.

Maandag werd ook bekend dat we nog lang niet van Mollema af zijn. Hij verlengde zijn contract tot het einde van 2026. Als die verbintenis afloopt, is de klimmer 40 jaar.

