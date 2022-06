Dylan van Baarle in navolging van Mathieu van der Poel ook niet op NK wielrennen

Dylan van Baarle komt dit jaar niet in actie op het Nederlands kampioenschap wielrennen, bevestigt hij aan WielerFlits. Dat geldt voor zowel de wegrit, als de tijdrit. De 30-jarige winnaar van Parijs-Roubaix woont in Monaco, waar hij zich voorbereidt op een deelname aan de Tour de France. Die start een week na het NK in Kopenhagen. De hoofdstad van Denemarken huisvest op vrijdag 1 juli het Grand Départ.

Om zich optimaal klaar te stomen voor de Ronde van Frankrijk, zit een heen-en-weertje naar Nederland er niet in voor de winnaar van WK-zilver in Leuven. De renner van INEOS Grenadiers veroverde in 2018 nog de nationale titel in het tijdrijden. Een jaar later werd Van Baarle op die discipline derde, vorig seizoen zag hij af van deelname. Het NK op de weg reed de klassiekerspecialist – die volgend jaar uitkomt voor Jumbo-Visma – voor het laatst in 2018. Een jaar eerder noteerde hij in ‘s-Heerenberg zijn beste prestatie op vijf deelnames: hij werd toen zevende.

Voor de organisatie van het NK valt op deze manier een tweede potentiële smaakmaker weg. Eerder gaf Mathieu van der Poel ook al zijn voorkeur aan om de nationale titelstrijd te laten voor wat ze is in zijn voorbereiding op de Tour de France. Naast die twee bevestigen ook onder meer Robert Gesink, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Wout Poels en Antwan Tolhoek niet van de partij te zullen zijn. Hun redenen lopen uiteen. Ook de geblesseerden Koen Bouwman en Milan Vader reizen logischerwijs niet af naar Drenthe.