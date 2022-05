Revaliderende Milan Vader: “Hoop dit jaar weer te koersen”

Milan Vader kijkt alweer naar de toekomst. “Ik hoop dat ik dit jaar weer kan koersen, maar we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt”, zei de renner van Jumbo-Visma tegen De Telegraaf. Vader kwam begin april, in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland, hard ten val. Daarbij liep hij diverse breuken en interne verwondingen op.

Omdat het voor zijn herstel het beste was, werd Vader geruime tijd onder narcose gehouden. “Toen ik na twee weken bijkwam, was mijn laatste herinnering de tijdrit op de openingsdag, maar ik kon na enig nadenken ook nog wel weer wat oproepen van de andere drie dagen voor de val. Misschien is het een manier van mijn hersenen om mezelf te beschermen tegen die herinnering. Ik denk wel dat het scheelt bij het verwerken van alles, en dat het helpt bij mijn ambitie om toch zo snel als verantwoord is weer te gaan koersen.”

Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. “Inmiddels heb ik het normale leven weer kunnen oppakken. Maar vraag je me wanneer ik weer een rugnummer opdoe, dan moet ik het antwoord zelf ook schuldig blijven. De arts van de ploeg zei me eerst maar weer eens te gaan wandelen en soms zit ik binnen even op de Tacx-fietstrainer. Ik hoop dat ik dit jaar weer kan koersen, maar we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

“Sporters schijnen na zoiets heel snel op negentig procent van hun mogelijkheden te zitten. Maar die laatste tien procent zijn het moeilijkst en ook het lastigst te voorspellen qua duur. Ik maak er het beste van, maar realiseer me vooral ook dat ik blij mag zijn dat ik weer over wielrennen kan nadenken.”

Gretig

Vader was bezig aan zijn eerste wegseizoen als prof. “Het ging in de eerste koersen echt heel goed. Ik had mijn plek in het peloton snel gevonden en ook bij de ploeg voelde ik me thuis. Maar mijn ontdekkingstocht was nog niet klaar. Ik zou na de Spaanse etappekoersen de klassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik gaan rijden en daarna zouden we kijken waar ik het best tot mijn recht kwam en waar we naar toe wilden werken. Dat moment is er nu niet van gekomen en moet nog even wachten. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het uitpakt en gretig om weer te gaan fietsen op het hoogste niveau.”

Niet alleen op de weg, maar ook op de mountainbike wil Vader terugkeren. “Als ik dit jaar geen wedstrijden rijd, heb ik begin volgend jaar nul punten opgebouwd voor de olympische ranking. Dat geeft wel uitdagingen, maar als het niet anders is, zal er vast een oplossing voor komen.”