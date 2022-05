Mathieu van der Poel slaat het Nederlands kampioenschap over

Mathieu van der Poel zal eind juni niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap op de weg. De coureur van Alpecin-Fenix verkiest een voorbereiding op de Tour de France boven het NK op de VAM-berg. “Normaal gezien rijd ik niet”, bevestigt Van der Poel in gesprek met de NOS.

Zondag haalde Van der Poel voor het eerst in zijn carrière het einde van een grote ronde. Met een derde plaats in de tijdrit in Verona sloot hij de Giro d’Italia af. In juni gaat de kopman van Alpecin-Fenix ook van start in de Tour de France. Een drukke periode dus, met slecht een maand rust.

Livigno

“Ik voelde me nog wel vrij oké. Nu neem ik een paar dagen rust en dan kan ik terug beginnen werken naar de Tour. Ik blijf even van de fiets en dan ga ik op hoogtestage naar Livigno. Normaal gezien rijd ik het NK niet”, geeft hij aan. In 2018 (Hoogerheide) en 2020 (VAM-berg) wist Van der Poel Nederlands kampioen te worden. Vorig jaar raakte hij die titel kwijt aan Timo Roosen.

Dit jaar rijden de mannen hun NK-wegrit op vrijdag 24 juni. Enerzijds om zo renners meer voorbereidingstijd te geven op de Tour de France, die een week later begint. Anderzijds om geen logistieke problemen te krijgen met de TT in Assen (motorsport) die ook dat weekend verreden wordt in Drenthe.

Rug

Fysiek is Van der Poel ongeschonden uit de Giro gekomen, geeft hij mee. “Met mijn rug ging het best wel goed. Af en toe was het een beetje stroef na de klimetappes, maar dat is niet meer dan normaal. Ik ben heel tevreden hoe ik met de rug door deze ronde ben gekomen.”