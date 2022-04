Dit is de tussenstand van de UCI Team Ranking 2020-2022 na de voorjaarsklassiekers

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaalaantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 26 april

Helemaal aan de bovenkant van de ranking deed vooral Quick-Step-Alpha Vinyl een goede zaak. Zij scoorden deze week 752 punten, waarvan tweederde met dank aan de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik (500 punten). De Belgische ploeg loopt daarmee weer uit op Jumbo-Visma, dat vorige week nog de koppositie in het vizier kreeg. Bahrain Victorious (winst van Dylan Teuns in de Waalse Pijl, zijn zesde plek in Luik en de elfde plek van Jack Haig, alsmede ruim 200 UCI-punten in de Tour of the Alps) kende ook een goede week.

Ook BORA-hansgrohe sloeg de weg naar boven in. De Duitse ploeg kende tot nu toe weinig hoogtepunten, maar in de Ardennenklassiekers werden er welkome punten geboekt. Aleksandr Vlasov werd derde op de Muur van Huy en veertiende in Luik-Bastenaken-Luik, samen goed voor 300 punten. Sergio Higuita werd dan weer vijfde in La Doyenne, waarmee hij 225 UCI-punten verdiende. Lennard Kämna won dan weer een rit in de Tour of the Alps, hij werd in de slotetappe derde en eindigde als twintigste in het eindklassement: dertig UCI-punten in de plus.

In het linkerrijtje van de WorldTour blijven zodoende alleen Trek-Segafredo en vooral Astana Qazaqstan hangen. Die laatste zal vooral haar hoop vestigen op een goede Giro d’Italia van Miguel Ángel López. Dat is nodig, want AG2R Citroën nadert met rasse schreden. Trek-Segafredo heeft ook snel behoefte aan een grote klapper, want dit seizoen verzamelden twaalf WorldTour-ploegen en drie ProTeams al meer punten dan de ploeg van Luca Guercilena. Desondanks heeft de ploeg een geruststellend puntentotaal over drie jaren.

Onderin zien we dat Team DSM de twaalfde plek weer heeft heroverd van Arkéa Samsic. De Nederlandse ploeg won afgelopen week de Tour of the Alps met Romain Bardet, waar Thymen Arensman met een derde plek ook een ferme duit in het zakje deed (in totaal scoorden ze 345 punten). Anderzijds is de keuze om Søren Kragh Andersen te laten scoren in de Ardennen op niets uitgedraaid. De Deen scoorde er slechts 28 UCI-punten. Intermarché-Wanty-Gobert voegde dan weer 400 UCI-punten toe met de tweede plek van Quinten Hermans in Luik.

Onderin blijft het verder spannend. Movistar (met dank aan Alejandro Valverde en Enric Mas) maakte een groot sprong, terwijl EF Education-EasyPost ook eindelijk de stagnerende trend doorbrak dankzij Ruben Guerreiro (zevende in de Waalse Pijl) en Neilson Powless (achtste in Luik, negentiende in de Waalse Pijl). Bij BikeExchange-Jayco werd nog maar eens duidelijk hoe afhankelijk ze zijn van Michael Matthews, die wegens ziekte moest passen voor de Waalse Pijl en opgaf in La Doyenne. De Australiërs zakten deze week twee plekken, Movistar steeg er twee.

Lotto Soudal en David Lappartient

In de directe strijd om promotie-degradatie deed vooral Israel-Premier Tech deze week goede zaken. Dankzij Michael Woods en Jakob Fuglsang werden er in de Ardennen een kleine 300 UCI-punten toegevoegd. Cofidis (op de veilige achttiende plek) scoorde er zeventig, terwijl Lotto Soudal er 52 bij deed in vergelijking met vorige week. De Belgische ploeg trekt per 1 mei overigens wel twee nieuwe renners aan. Een hard gelag is dat de punten van Reinardt Janse van Rensburg (die er dit seizoen al bijna 350 heeft verzameld) niet meetellen.

Voor wie overigens denkt dat de UCI dit jaar terugkomt op het promotie-degradatie-systeem, die heeft het mis. UCI-voorzitter David Lappartient zei in een groot interview met WielerFlits er dit over: “De promotie-degradatie gaan we op het einde van het seizoen zeker doorvoeren. […] Het kan nu voorkomen dat je een renner door corona een periode kwijt bent. Maar omdat de punten over drie jaar worden opgemaakt heeft dit geen cruciale invloed op de klassering. We zien nu dat tussen ploeg 15 en 20 het verschil niet al te groot is. Dat betekent dat een aantal ploegen inderdaad onder druk staat, maar dit wil niet zeggen dat het een slecht systeem is.”