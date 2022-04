UCI-punten Reinardt Janse van Rensburg tellen niet mee voor Lotto Soudal

Twee opvallende transfers die ingaan op 1 mei: Carlos Barbero en Reinardt Janse van Rensburg versterken Lotto Soudal. Dit omwille van langdurige blessures, waardoor de smalle selectie (28 renners) het geplande programma kan blijven afwerken. En dat is nodig, want in de strijd om promotie en degradatie kan de Belgische ploeg de UCI-punten hard gebruiken.

Wat dat betreft had Lotto Soudal haar nieuwe renner Janse van Rensburg beter aan het begin van het seizoen kunnen contracteren. De ervaren, snelle renner werd namelijk Zuid-Afrikaans kampioen op de weg en hij werd tweede op het continentale Afrikaans kampioenschap. Tijdens beide evenementen sprokkelde Janse van Rensburg ook de nodige puntjes op de tijdritdisciplines, goed voor een totaal van 348,33 UCI-punten. Daarmee had de Zuid-Afrikaan na Arnaud De Lie (660), Tim Wellens (562) en Victor Campenaerts (363) nu het meeste aantal punten gehad, meer nog dan Caleb Ewan (277).

Die 348,33 punten blijven dus op naam staan van Janse van Rensburg, maar ze komen niet bij het totaal van Lotto Soudal. In de UCI-reglementen is niets opgenomen over de situatie waarin een contractloze renner tekent bij een nieuwe ploeg, zoals nu het geval is met Janse van Rensburgs contract per 1 mei. Bij tussentijdse transfers is het zo dat alle punten na de datum van de overgang, voor de nieuwe ploeg tellen. Bij het beëindigen van een contract halfweg het seizoen, blijven de behaalde UCI-punten door de desbetreffende renner wel staan bij de oude ploeg tot aan de datum van de contractbreuk.

De UCI verschafte ons intussen duidelijkheid. “De renner (Janse van Rensburg, red.) behoudt zijn individuele UCI-punten, maar voor de Team Ranking begint de renner vanaf nul punten vanaf de dag dat hij bij Lotto Soudal tekent. Die ploeg profiteert dus niet van de punten die de renner totaan 1 mei in het lopende seizoen heeft behaald”, bevestigt de internationale wielerunie aan WielerFlits.

Wedstrijdprogramma op de schop

Vooral na de zware blessures van Jarrad Drizners en Kamil Małecki beslotot teammanager John Lelangue handel te doen met Janse van Rensburg en Barbero. Toch speelt op de achtergrond ook zeker de promotie-degradatie-strijd mee. Lotto Soudal meldde zich begin april namelijk af voor de 2.Pro-rondes van Noorwegen (eind mei) en Denemarken (half augustus). Op dezelfde data stonden in mei al Circuit de Wallonie (1.1) de GP Marcel Kint (1.1) en in augustus de Tour de Limousin (2.1) op het programma. Daar heeft Lotto Soudal in mei Rund um Köln (1.1) en in augustus Schaal Sels (1.1) aan toegevoegd.

In 2.Pro-wedstrijden zijn weliswaar meer punten te verdienen dan in .1-wedstrijden, maar daartegenover staat dat in die laatste categorie het deelnemersveld veelal een stuk minder sterk is. Ten tijde van de Ronde van Denemarken (zeven WorldTour-teams en Alpecin-Fenix op de voorlopige startlijst) vindt naast de Tour de Limousin (vier WorldTour-teams aan de start) en Schaal Sels (nog geen startlijst beschikbaar), ook het EK wielrennen plaats in München. Door die wedstrijden zullen een aantal sterke renners in die periode niet inzetbaar zijn bij hun merkenteam.

Begin april spraken we ook met John Lelangue over dit onderwerp. Hij vertelde onder meer dat de primaire focus op winnen en goed presteren ligt; de punten volgen dan vanzelf.