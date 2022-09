‘Canadees tweeluik is een goede blauwdruk voor Nederlandse wedstrijden’

Podcast

Met Benoît Cosnefroy en Tadej Pogačar kregen we afgelopen weekend nieuwe winnaars van respectievelijk de GP Cycliste de Québec en de GP Cycliste de Montréal. Het Canadese tweeluik werd in 2010 in het leven geroepen. Beide wedstrijden vinden plaats op een afgesloten circuit en onderscheiden zich daarmee van andere, traditionele koersen. In de WielerFlits Podcast stippen Maxim en Youri dat Nederland dat voorbeeld kan volgen.

Luister de podcast van 18.50 minuten tot 24.13 minuten voor dit onderwerp.

Het gaat al een tijdje niet goed met de Nederlandse wedstrijden op nationaal niveau en UCI-koersen van de 1.2- of 1.1-categorie. Dat terwijl de start van de Vuelta a España een groot succes was. De grootste reden daarvan is de inzet van politiebegeleiding, of beter gezegd: de beperking daarvan. Zo werden om die reden eerder dit jaar onder meer de Ronde van Noord-Holland en de Slag om Norg afgelast. Dat zijn koersen die – zoals dat van oudsher in de wielrennerij gaat – van A naar B gaan. Daarvoor is heel veel politiebegeleiding nodig.

In Canada vinden beide wedstrijden op een gesloten parcours plaats, zoals dat ook vaak is op WK’s, EK’s en nationale kampioenschappen. “Je moet het misschien wel een hele dag afzetten. Alleen als dat ‘maar’ een kilometer of vijftien is, dan is dat zo gepiept én is er minder politiebegeleiding nodig”, legt Youri uit. Maxim vult aan: “Het probleem is steeds groter. De KNWU heeft minder beschikking over politiemotards. Zonder die begeleiding krijg je geen vergunning om een koers te organiseren en dan kan een wedstrijd niet doorgaan.”

“Het moet anders, via lokale rondes. Of gewoon niet”, denkt Maxim. “We ontkomen er niet aan om naar Québec- en Montréal-achtige omstandigheden toe te gaan. De VAM-berg is een perfect voorbeeld van hoe dat kan.” Youri stipt daarna een paar mogelijkheden aan. “Neem nu de flintstroken rondom Exloo en Borger in Drenthe. Zet daar een parcours van vijftien kilometer uit en je hebt een kasseikoers in Nederland. Hoe vet zou dat zijn?! Laat Québec en Montréal dan de blauwdruk zijn voor de toekomstige Nederlandse Continental-wedstrijden.”

Parcours GP de Québec Parcours GP de Montréal

