Tadej Pogacar verslaat Wout van Aert met machtige sprint in GP de Montréal

Tadej Pogačar heeft een zware editie van de GP de Montréal gewonnen. Na 221 kilometer koers in de Canadese miljoenenstad was hij als eerste aan de finish op Avenue du Parc. De Sloveen van UAE Emirates klopte Wout van Aert (Jumbo-Visma) na een machtige sprint met een kopgroep van vijf. Andrea Bagioli (Quick-Step-Alpha Vinyl) eindigde als derde.

Vermeersch in de kopgroep

De kopgroep van de dag bestond uit zes renners. Florian Vermeersch (Lotto Soudal) was de enige Belg in de aanval en hij kreeg Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert), Eddy Finé (Cofidis), Andreas Leknessund (Team DSM) en Antonio Nibali (Astana Qazaqstan) met zich mee. Zij kregen meer dan zes minuten voorsprong.

In totaal stonden achttien rondes van 12,3 kilometer op het programma, met in elke omloop de Côte Camillien-Houde (1,8 km aan 8%), de Côte de Polytechnique (780 meter aan 6%), de Pagnuelo (535 meter aan 7,5%) en de laatste rechte lijn op Avenue du Parc (560 meter aan 4%).

Pogačar zet zijn ploeg aan het werk

UAE Emirates en Jumbo-Visma bepaalden het tempo in het peloton en brachten de voorsprong van de koplopers, waar Nibali al vroeg was afgehaakt en Finé letterlijk wegviel, terug tot drie minuten. Vooral de ploeg van Tadej Pogačar wilde de koers hard maken in deze fase. Een slechte dag was er voor Biniam Girmay, die zich ziek voelde en vijf rondes voor het einde moest opgeven. Ook Peter Sagan haalde de finish niet.

Vermeersch, Delacroix en Leknessund bleven het langst over vooraan. Zij begonnen met 2.30 minuut voorsprong aan de laatste 50 kilometer. Niet veel later liet Leknessund zijn twee medevluchters achter. De Noor van Team DSM koos voor de solo en kreeg de troepen van Jumbo-Visma achter zich aan. De ploegmaats van Wout van Aert trokken op 35 kilometer van de meet het tempo stevig omhoog.

Het verschil met Leknessund werd daardoor teruggebracht tot een minuut en liep steeds verder terug. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde reed hij nog maar 15 seconden voor het uitgedunde peloton uit, waarna op 24 kilometer van de finish er een einde kwam aan de poging van Leknessund. Het was Tobias Foss die net een laatste versnelling de favorietengroep nog verder uitdunde.

Finale wordt geopend bij de favorieten

De eerste aanval daar kwam van Simone Velasco (Astana Qazaqstan) en Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe). Zij konden 40 seconden voorsprong bij elkaar rijden en begonnen met die voorgift aan de slotronde. Daniel Felipe Martínez opende daarachter de finale op de Côte Camillien-Houde. Zijn versnelling werd gevolgd door Tadej Pogačar, die in een ruk naar de kop reed met Van Aert en Andrea Bagioli in zijn wiel.

Adam Yates was de volgende die versnelde vanuit de achtergrond en hij dwong Van Aert tot het uiterste. De Belgische topfavoriet kraakte, maar kon op de top toch aansluiten bij een groepje met Yates, Pogačar, Bagioli en David Gaudu. Die vijf wisten een gat te slaan van meer dan 30 seconden, omdat vanuit de achtervolgende groep er goed afstopwerk verricht werd.

Romain Bardet, Giovanni Aleotti en Mauro Schmid gingen nog in de tegenaanval, maar dat was op grote achterstand van de koplopers. Daar probeerden Yates en Gaudu in de laatste drie kilometer weg te rijden, maar hun pogingen werden gecounterd. Van Aert werd vervolgens de kop op gedwongen in de laatste kilometer.

Sprint met vijf om de zege

Alles zou daarom aankomen op de laatste 560 meter aan 4%. De vijf koplopers vielen volledig stil, waarna Gaudu als eerste de sprint aan ging. De Fransman viel echter stil en werd op de macht gepasseerd door Pogačar. De Sloveen had Van Aert in zijn wiel, maar de Belg van Jumbo-Visma was niet in staat om er nog langs te gaan. Sterker nog, hij moest jumpen om Bagioli voor te blijven. Dat lukte, waardoor Van Aert tweede werd en Bagioli derde.