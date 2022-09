‘Gek dat we ‘Nederlander’ Remco Evenepoel niet omarmen’

Podcast

De Vuelta a España 2022 is in volle gang, maar in de nieuwe episode van de WielerFlits Podcast gaat het niet alleen om de strijd om het rood. Maxim en Youri krijgen telefoon van twee interessante gasten en blikken voorzichtig vooruit op het WorldTour-tweeluik in Canada en het WK op de weg voor mannen in Australië.

In deze gloednieuwe aflevering zijn WielerFlits redacteur Raymond Kerckhoffs en bondscoach Koos Moerenhout te gast. Ook is er ruimte om de toekomst van de Nederlandse wielerwedstrijden te bespreken én laat Youri doorschemeren wat zijn favoriete voetbalclub is. Luisteren dus!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

