Tadej Pogacar rijdt ook WK tijdrijden in Wollongong

Tadej Pogačar gaat de dubbel rijden op het WK wielrennen. De Sloveen bevestigde na zijn overwinning in de GP de Montréal dat hij, naast de wegwedstrijd in Wollongong, ook het WK tijdrijden zal betwisten.

In Montréal liet Pogačar zien dat hij met een topvorm naar Australië reist. Net als Wout van Aert, die het WK tijdrijden wel overslaat, vliegt de coureur van UAE Emirates vandaag al naar Sydney.

“De vorm lijkt op tijd in orde te zijn voor het WK. Ik hoop op een goede dag. Het is een ander parcours dan vandaag”, vertelt Pogačar over de wegwedstrijd van het WK. “Door de lengte van de wedstrijd zal het desondanks een zware koers worden. Ik stap in ieder geval met veel vertrouwen in het vliegtuig richting Australië.”

Daar zal Pogačar aankomende zondag, 18 september, dus al de individuele tijdrit rijden. Vorig jaar debuteerde hij op het WK tijdrijden bij de elites. In Brugge werd Pogačar tiende, op bijna twee minuten van wereldkampioen Filippo Ganna.