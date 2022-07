Opnieuw geen Slag om Norg: te weinig politie door mogelijke boerenprotesten

De Nederlandse wielerwedstrijd Slag om Norg gaat aankomende zaterdag toch niet door. De politie heeft aan de organisatie laten weten dat er te weinig agenten beschikbaar zijn voor de wedstrijd door mogelijke boerenprotesten.

De Slag om Norg, een UCI 1.1-wedstrijd van 175 kilometer over deels onverharde wegen, gaat zo voor een derde opeenvolgende jaar niet door. “Ongelofelijk zuur”, vat Elske Dijkstra het – namens de organisatie – samen in gesprek met RTV Drenthe. “De vergunning is namelijk half april al verleend door de gemeente Noordenveld. Dan verwacht je niet dat amper een week voor het event alsnog de stekker eruit wordt getrokken.”

Volgens organisator Enforce Sport zijn er voor de koers twaalf agenten nodig, alleen zijn die komend weekend dus niet beschikbaar. Dijkstra: “Sinds 2018 heeft het evenement van de internationale wielerunie UCI de 1.1-status gekregen. Dit kan consequenties hebben voor de status voor volgend jaar, maar ook voor andere eventorganisatoren die afhankelijk zijn van de inzet van politie.”

De gemeente Noordenveld is eveneens verrast. “Ik vind het erg jammer voor zowel de organisatie als de deelnemende partijen”, zegt wethouder Alex Wekema. “De organisatie heeft hier zoveel tijd en energie ingestoken en dat het nu voor het derde jaar op rij niet door kan gaan, is zeer teleurstellend.” De laatste editie van Slag om Norg werd verreden in 2019. Toen kwam Coen Vermeltfoort als eerste over de streep, voor de Brit Thomas Stewart en Ivar Slik.