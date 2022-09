Tadej Pogacar kijkt uit naar pittige duels met Remco Evenepoel

Interview

Zijn focus ligt nu bij de Canadese WorldTour-wedstrijden in Quebec en Montréal, maar met een schuin oog volgt Tadej Pogacar ook de Vuelta a España op de voet. Vraag hem naar de strijd op de Spaanse wegen en zijn ogen beginnen te glinsteren. De wielerliefhebber in hem staat weer op. “Remco Evenepoel heeft zeker voor entertainment gezorgd”, benadrukt Pogacar.

Eigenlijk heeft de tweevoudig Tour de France-winnaar weinig gemist van deze Vuelta a España. Hij plande zijn trainingen in de ochtenduren en vroege middag om bij thuiskomst meteen achter de televisie te kruipen. “Iedere dag gebeurde er wel iets, waardoor het al bijna drie weken lang een spannende strijd is.”

Voor Pogacar is Evenepoel de verdiende winnaar. Zeker na zijn ritzege vrijdag op Alto del Piornal lijkt de eindwinst hem niet meer te kunnen ontglippen. “Remco maakt de hele Vuelta een sterke indruk en het ziet er naar uit dat hij de terechte winnaar wordt. Hij blijft als leider heel kalm en rijdt zeker overtuigd.”

Verrast over het optreden van Evenepoel is Pogacar niet. “Iedereen wist dat Remco een bijzonder sterke renner is die eigenlijk alles kan. Of het nu tijdritten zijn of bergetappes, hij kan op alle terreinen winnen. Voor deze Vuelta heeft hij zich goed voorbereid. Hij heeft hier maanden naar toegeleefd. Hij maakt alle verwachtingen waar.”

Ziet Pogacar de jonge Belg dan ook als een gevaarlijke rivaal voor de komende jaren in de Tour de France? “Ja, absoluut. Hij zal zeker een van mijn belangrijkste tegenstanders in de Tour worden. Het gaat sowieso een interessant jaar worden, waarbij het aantal renners dat voor de eindzege in de Tour gaat strijden zal toenemen. Hoe sterk gaat Jonas Vingegaard het komend jaar zijn? Hopelijk komt Egan Bernal weer terug aan de top na zijn ongeluk van afgelopen jaar. En ja, met Remco erbij hebben we een aantal jonge renners waar we de komende jaren fantastische duels mee kunnen uitvechten.”

Pogacar is nu voor het eerst in zijn leven in Canada. De twee WorldTour-wedstrijden in Quebec en Montréal moeten hem goed liggen. “Het bevalt me hier goed. Ik had al veel enthousiaste verhalen gehoord over de wedstrijden, de mooie steden en de goede organisatie. Ik denk dat ik in beide eendagskoersen goed uit de voeten kan. In mijn ploeg zijn ze overtuigd dat ik hier zeker kansen heb. Verder is dit een goede voorbereiding op het WK in Australië.”

Vooral de wedstrijd van zondag in Montréal heeft Pogacar rood omcirkeld. “Het zijn beide circuitwedstrijden. Daar hou ik normaal wel van. De koers in Quebec is iets technischer en zal wat moeilijker voor mij zijn. Ik zie inderdaad vooral kansen in Montréal, omdat daar meer hoogtemeters zijn en de klimmen wat langer.”

Hoewel we Pogacar in zijn eerste twee wedstrijden na de Tour de France, Clasica San Sebastian en de Bretagne Classic – Ouest France, nog niet van voren zagen, is hij tevreden over zijn vorm. ‘Na de Tour heb ik even een rustperiode ingelast om daarna weer de trainingen op te pakken. Ik ben zeker gemotiveerd voor het laatste deel van het seizoen. Het WK is mijn grote doel van het najaar, maar ik ga hier in Canada ook zeker met ambities van start.”

