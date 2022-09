WK-debutant Jan Maas twee jaar langer bij BikeExchange – Jayco

Het zijn mooie tijden voor Jan Maas. Na een selectie voor het Europees kampioenschap heeft bondscoach Koos Moerenhout hem ook opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in het Australische Wollongong. En bij de WorldTour-formatie Team BikeExchange – Jayco kreeg hij een nieuw contract voor de komende twee jaar aangeboden.

Zelf wilde Maas de contractverlening bij de Australische topploeg nog niet bevestigen. “Over de toekomst kan ik nog niks zeggen. Ik kan alleen zeggen dat het goed zit en dat ik sowieso nog op WorldTour-niveau blijf koersen”, gaf Maas aan.

In Canada bevestigde de staf van zijn ploeg aan WielerFlits dat hij tot en met 2024 in dienst van het team van o.a. Michael Matthews en Dylan Groenewegen blijft. De twee kopmannen die de afgelopen maanden dik tevreden waren over het vele werk dat de inmiddels 26-jarige Maas voor hen verzette.

“Voor het grote publiek ben ik misschien de grote verrassing binnen de WK-selectie”, erkende hij tijdens het interview in Québec. “Ik begrijp dat ook. Zelf denk ik dat ik, binnen mijn capaciteiten als een veelzijdige knecht, een goede toegevoegde waarde voor de ploeg kan zijn. Voor mij was het dan ook geen complete verrassing toen bondscoach Koos Moerenhout me belde.”

Moerenhout gaf aan dat Maas na zijn sterke optreden in dienst van de Nederlandse ploeg rondom sprinter Fabio Jakobsen op het EK in München direct een zekerheid voor de mondiale titelstrijd in Wollongong was.

“Jan deed zijn taak op het EK vol overgave en tot ieders tevredenheid. Zijn kwaliteit om zich helemaal weg te cijferen voor de ploeg hebben we straks in Wollongong ook nodig”, vertelde Moerenhout in de WielerFlits-podcast.

“De selectie voor het WK is voor mij natuurlijk een mooie beloning”, vervolgt Maas. “Ik heb een sterk seizoen gereden met een goed programma met veel grote wedstrijden. Helaas zat daar nog geen grote ronde in. Daar zal volgend jaar wel verandering in komen. Het EK, met het succes van Fabio, was een schitterende ervaring. Op het WK denk ik dat we ook een goede kans maken, want de Nederlandse selectie is echt sterk.”

Wat de taak voor Maas in Wollongong gaat worden heeft hij nog niet van Moerenhout gehoord. Maas: “Ik ga ervan uit dat ik de kopmannen Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Bauke Mollema zo goed mogelijk moet bijstaan. Met mijn dieselmotor kan ik dat best lang volhouden. In de laatste anderhalve tot twee rondes is het dan voor dé mannen en mogen zij het afmaken.”

In het peloton is de waardering voor Maas groot. “De renners zien als eersten wat iemand in een wedstrijd voor zijn kopmannen doet. Dan zien de ploegleiders het. En het publiek ziet het pas op het laatst. Misschien krijgt het publiek een beter beeld van mij straks op het WK of volgend jaar wanneer ik mogelijk de Tour de France rij en de hele dag op kop rijd. Binnen de WorldTour-ploegen weet iedereen wel wat ik kan en hoe ik bereid ben in dienst van een team te rijden.”

Met Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn vliegt Maas na de WorldTour-wedstrijd in Montréal eerst naar San Francisco om vervolgens vanuit de metropool in Californië de oversteek naar Australië te maken. “Een mooie reis, waar ik naar uitkijk.”