Geen Ronde van Noord-Holland door gebrek aan politie: “Doodsteek voor onze koers”

De Ronde van Noord-Holland gaat op 24 april niet verreden worden. Er is niet genoeg politiebegeleiding beschikbaar, ondanks dat dat eerder wel was toegezegd. “Het betekent waarschijnlijk de doodsteek van de Ronde van Noord-Holland”, stelt secretaris Jan Hopman van de organisatie.

Eind 2021 liet wielerbond KNWU al weten ‘dat de politie de belangrijkste gesprekspartner ging zijn’ voor het wielerjaar 2022. Volgens de Stichting Ronde van Noord-Holland was aanvankelijk wel politiebegeleiding toegezegd, maar komt die er nu toch niet voor de koers in de Schwalbe Topcompetitie.

“Ongelofelijk dat dit nu weer gebeurt. We dachten dat het qua politiebegeleiding goed zat, vooral de Noord-Hollandse politie laat zich wat ons betreft niet van zijn betrouwbaarste kant zien”, aldus Hopman in gesprek met NH Nieuws. Een oplossing is niet meer kunnen vinden. “Het betekent waarschijnlijk de doodsteek van de Ronde van Noord-Holland. De energie raakt er op deze manier wel bij ons wel uit. We beraden ons over het voortbestaan van deze ronde.”

Halvering politie-inzet bij wielrennen

In 2018 besloot de Landelijke Politie dat vanaf 2020 de politie-inzet bij wielerwedstrijden gehalveerd zou worden. Een van de oplossingen ligt in particuliere motards die de wielerkaravaan zouden begeleiden, en daar werd ook mee geëxperimenteerd. De KNWU besloot een onderzoeksrapport aan te bieden aan de politiek, om te kijken of in de toekomst meer wielerkoersen veilig begeleid en beschermd kunnen worden met minder politie-inzet, maar daar is volgens de KNWU nog te weinig mee gedaan. In 2019 maakte WielerFlits een uitlegvideo over de halvering van de inzet van politiemotards in het wielrennen.