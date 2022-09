Wout van Aert vindt dat Remco Evenepoel de eindzege in Vuelta verdient

Interview

Het wielrennen wordt in deze dagen weer grotendeels gedicteerd door de Belgen. Waar Remco Evenepoel op weg lijkt om na 44 jaar België weer de eindzege in een grote ronde te schenken, start aan de andere kant van de Atlantische Oceaan Wout van Aert als dé te kloppen man in de Grand Prix Cyclistes Québec en Montréal.

Na een tumultueuze vlucht richting Canada, na twee uren boven de Atlantische Oceaan te hebben gevlogen moest zijn vliegtuig terugkeren naar Brest omdat er van de autoriteiten nog geen toestemming was om de grote oversteek te maken, kende Van Aert weer een soepele trainingsdag in Québec.

Op het einde van de middag hield hij voorafgaand aan de algemene persconferentie nog een praatje met de internationale media, waarbij vooral vanuit de Belgische hoek vragen over Remco Evenepoel op hem werden afgevuurd.

Hoewel Van Aert niet de grootste supporter van zijn landgenoot zal worden, hoopt hij nu wel dat Evenepoel de Vuelta a España 2022 op zijn naam schrijft. Door de tussenstop in Brest had hij dinsdagmiddag wel kunnen zien hoe zijn ploegmaat Primož Roglič hard viel in de sprint van de zestiende rit van de Ronde van Spanje. Een dag later moest de Sloveen vanwege zijn kwetsuren aan onder andere zijn elleboog opgeven.

“Remco heeft nu zeker de grootste kans om de Vuelta te winnen”, concludeerde Van Aert. “Ik zag Primož altijd als zijn belangrijkste opponent. Primož is ook een winnaar en hij heeft de ervaring van het winnen van een grote ronde. Hij had zeker plannen voor de lastige slotweek en je kon dinsdag nog zien dat hij zeker sterk was. Maar ook met Primož in koers zat Remco al in een goede positie om deze ronde te winnen. Hij maakt indruk met zijn manier van rijden.”

Verbaast Remco Evenepoel je?

“Ja en nee. In zijn mogelijkheden om een grote ronde te winnen heb ik altijd geloofd. Het is echter ook voor hem een nieuwe situatie om voor zo’n lange periode de leiderstrui in een grote ronde te verdedigen. Hij doet dit indrukwekkend. Dat hij dit zo doet is geen verrassing, maar hij moest het nog altijd laten zien.”

Wat betekent het voor jou wanneer Remco Evenepoel de Vuelta a España wint?

“Natuurlijk, als Belg vind ik het mooi om een landgenoot dit te zien doen. Iedereen in ons land houdt de fingers crossed om eindelijk weer eens een winnaar van een grote ronde te hebben. We hebben een rijke wielergeschiedenis. Desondanks is het meer dan veertig jaar geleden dat er nog een landgenoot een grote ronde wist te winnen. Het heeft echt lang geduurd voordat ons land weer een echte klassementsrenner zoals Remco heeft. De laatste weken is hij een van de sterkste renners van het peloton. Hij verdient deze overwinning.”

Ondertussen ga jij vrijdag en zondag als dé te kloppen man van start in de twee Canadese WorldTour-wedstrijden.

“Ik heb ze nog nooit gereden, dus ik vind het moeilijk om er vooraf iets over te zeggen. Ik heb de wedstrijden in Québec en Montréal wel vaak op televisie gezien. Van mijn ploeggenoten en andere renners in het peloton heb ik altijd verhalen gehoord hoe de organisatie hier alles goed voor ons regelt. Tot dusver is het een mooie ervaring en moet ik ook zeggen dat alles goed geregeld is.”

“Het is ook mooi om te ervaren dat de beleving hier totaal anders is dan in de Europese wedstrijden. In Europa ben je vrijwel altijd alleen met je team op pad, terwijl je hier het gevoel hebt dat je met het complete peloton samen bent. Dat komt ook omdat iedereen in een hotel zit en er een grote eetzaal is waar je iedereen tegenkomt. Ik kijk dan ook uit naar de twee klassiekers. Het circuit in Québec heb ik al verkend en de finale is behoorlijk zwaar.”

Deze twee wedstrijden moeten jou liggen?

“Ja, dat denk ik ook. Het zijn koersen voor klassiekerspecialisten, voor explosieve renners. Het is ook bijzonder om op een circuit te rijden. Dat is toch weer anders dan wanneer je van A naar B moet rijden. Ik ben gemotiveerd om hier voor de overwinning te strijden. Het zijn twee koersen die op mijn bucketlist staan. In 2019 zou ik hier al rijden, maar toen was ik enkele maanden uit roulatie vanwege de zware valpartij in de Tour de France. De daaropvolgende twee jaren werden de wedstrijden geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie. Eindelijk ben ik hier nu geraakt.”

Zijn dit voor jou ook voorbereidingswedstrijden op het WK in Australië over tweeënhalve week?

“De beste voorbereiding is om te winnen. Ik ben hier echter niet met mijn gedachten bij het WK. Ik wil me eerste helemaal focussen op de wedstrijden van vrijdag en zondag. Natuurlijk passen deze koersen goed in mijn voorbereiding op de WK. Zeker omdat dit wedstrijden op een lastige omloop met kortere klimmen zijn en daarmee op een WK-parcours lijken. Het is een goede test. Maar nogmaals, voor mij is het ook een groot doel om deze koersen in Canada te winnen.”