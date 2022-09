Tour de France is niet heilig voor Wout van Aert

Wout van Aert kan zich in de toekomst een seizoen voorstellen waarin hij de Tour de France eens een jaar overslaat. Dat vertelde de Belg op een persbijeenkomst in de aanloop naar de Grand Prix Cyclistes Québec.

“Ik zeg bij voorbaat niet nee om volgend jaar een programma te rijden zonder Tour de France. In de toekomst wil ik zeker het seizoen een keer anders aanpakken. Mijn opbouw in de afgelopen jaren is altijd vrijwel hetzelfde geweest. Daar zou ik best een keer wat variatie in willen aanbrengen”, antwoordde de kopman van Jumbo-Visma op de vraag of hij de Tour de France niet eens een jaar zou willen overslaan.

Als Van Aert aan een ander programma denkt, dan denkt hij aan deelname aan een andere grote ronde. “Ja, het zou ook mooi zijn om een keer de Giro d’Italia of de Vuelta a España te rijden en op die manier een andere zomer te hebben. Dat is altijd iets waar we het met de ploeg over hebben en waar we gezamenlijk een beslissing in nemen.”

“Maar, laat ik voorop stellen dat terugkeren naar de Tour de France helemaal geen probleem voor mij is. Ik ben er altijd heel succesvol geweest en ik heb zeker ook zin om terug te keren naar de Tour.”

Van Aert rijdt de komende dagen de WorldTour-koersen in Quebec en Montréal. Beide koersen staan op zijn bucketlist, vertelde hij in een interview met onder anderen WielerFlits dat hij afgelopen woensdag gaf.