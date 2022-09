Wout van Aert tweede in Montréal: “Zat redelijk dood in de sprint”

Wout van Aert kan leven met zijn tweede plaats in de GP de Montréal. De kopman van Jumbo-Visma werd na een zware koers geklopt door Tadej Pogačar in de sprint. “Ik zat redelijk dood in de sprint”, kan hij lachen in het flashinterview. “Daarvoor voelde ik mij wel heel goed.”

“De ploeg reed heel goed om mij te ondersteunen, maar ik ben verslagen door een van de supersterren van het wielrennen”, aldus Van Aert. “Het is geen schande om hier tweede te worden. Het was mooi geweest om te winnen, maar ik kwam iets te kort. Ik heb nergens spijt van. Het was een mooi weekend en super mooi om Canada te ervaren. Ik ga naar Australië met goede herinneringen.”

Want direct vanuit Canada vliegt Van Aert door naar het WK in Wollongong. Daar betwist hij alleen de wegwedstrijd op 25 september. “Ik heb de komende weken nodig om te herstellen en mij te settelen in Australië. Ik hoop nog wat goede trainingen te doen en hopelijk betaalt dat zich uit in de wegrit”, zegt hij. “We hebben een super sterke ploeg op het WK. Onze selectie is goed uitgebalanceerd. Samen met Remco Evenepoel ben ik de kopman. Wij zijn andere types en dat past goed samen. We kunnen er een geweldige koers van maken.”