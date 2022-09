Wout van Aert vierde in GP Québec: “Voor mij was het beter om defensief te rijden”

Video

Wout van Aert kwam als vierde over de streep in de GP Québec. De Belgische coureur van Jumbo-Visma zag Benoît Cosnefroy in de laatste kilometers naar de zege rijden in de Canadese stad. Van Aert sprintte daarachter naar een vierde plaats. “Er was een beetje aarzeling na de aanval van Cosnefroy, daarna was het moeilijk om hem nog in te halen.”

Op twee kilometer van de streep demarreerde Cosnefroy uit het uitgedunde peloton. De Fransman sloeg meteen een gat en reed sterk door. Christophe Laporte probeerde met een aantal renners het gat nog te dichten, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven tegen zijn landgenoot Cosnefroy. Van Aert streed met Michael Matthews en Biniam Girmay voor de tweede plaats, maar strandde net naast het podium.

“Er waren alleen maar sterke renners hier. Voor mij was het beter om defensief te rijden. In een koers als deze moet je altijd zien wanneer je aangaat”, vertelde Van Aert na afloop voor de microfoon van onder meer WielerFlits. “Een sterke renner als Cosnefroy heeft maar een kans. Er was een beetje aarzeling nadat hij aanviel, daarna was het heel moeilijk om hem nog in te halen.”

Over GP Montreal: “Pogacar dan grotere kanshebber nu”

“Toch ben ik niet echt verrast door Cosnefroy”, voegde de Belg daar nog aan toe. “We hoopten dat Christophe in zijn wiel kon komen, maar hij strandde op 10 meter. Daar ging het mis. In onze groep waren er veel ploegen die gokten. Toen we in de laatste kilometer reden wist ik al dat het verloren was.”

Van Aert is bezig aan zijn laatste koersen voor het WK wielrennen in Australië. Zondag zal de Belg nog in actie komen in de GP Montreal. “Ik heb heel hard genoten van hier (in Québec, red.) te koersen. Zondag zal het waarschijnlijk nog zwaarder zijn. Renners als Tadej Pogacar, Romain Bardet en David Guadu zullen dichter bij de winst zijn’, aldus Van Aert.