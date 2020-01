WK veldrijden 2020 in Dübendorf: Programma en uitslagen maandag 27 januari 2020 om 09:00

Het wereldkampioenschap veldrijden strijkt in 2020 neer in Zwitserland. De locatie van het spektakel? Het vliegveld van Dübendorf, gelegen even ten oosten van Zürich. WielerFlits zet in dit overzicht het programma op een rij. Later worden daar de medaillewinnaars aan toegevoegd.

Het leverde de nodige gefronste wenkbrauwen op, het WK veldrijden vindt namelijk plaats op een vliegveld. Het parcours is overwegend vlak en kent in de vorm van enkele korte hellingen en bruggen nauwelijks hoogtemeters.

Op 1 en 2 februari 2020 wordt gezocht naar opvolgers voor Mathieu van der Poel en Sanne Cant, die vorig jaar in Bogense (Denemarken) de wereldtitel pakten.

Programma – Zaterdag 1 februari 2020

11.00 uur – WK veldrijden junioren vrouwen (U19)







13.00 uur – WK veldrijden beloften mannen (U23)







15.00 uur – WK veldrijden elite vrouwen







Programma – Zondag 2 februari 2020

11.00 uur – WK veldrijden junioren mannen (U19)







13.00 uur – WK veldrijden beloften vrouwen (U23)







14.30 uur – WK veldrijden elite mannen







Parcours

Website organisatie

Lees meer over het WK veldrijden 2020