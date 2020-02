Topfavoriet Thibau Nys soleert naar wereldtitel bij de junioren zondag 2 februari 2020 om 11:45

Thibau Nys kroonde zich dit seizoen al tot Europees- en Belgisch kampioen, maar de veelvraat bij de junioren wist vandaag ook de wereldtitel voor zich op te eisen. Nys liet na een kwartier crossen zijn concurrenten achter en reed onbedreigd naar zijn eerste regenboogtrui. Lennert Belmans en Emiel Verstrynge zorgden voor een volledig Belgisch podium.

Nederland boven na de eerste dag van het WK veldrijden in Dübendorf, maar de topfavoriet bij de junioren-mannen was toch echt een Belg: Thibau Nys werd dit seizoen al Europees- en Belgisch kampioen en won met overmacht de Wereldbeker. De topfavoriet kreeg in Dübendorf een pittig parcours voorgeschoteld. De hobbelige ondergrond was door de regenval van de voorbije uren veranderd in een aardige modderpoel.

Nys wacht een kwartier

Alle ogen waren gericht op Nys, maar de kopstart was voor de Amerikaan Magnus Sheffield. De 17-jarige renner liet zich dit seizoen nog niet zien in Europa, maar werd vooraf toch beschouwd als een schaduwfavoriet. Het tempo van Sheffield lag behoorlijk hoog, maar na vijf minuten zagen we toch gewoon Nys junior op kop van een elitegroepje. De Belg kreeg het gezelschap van thuisfavoriet Dario Lillo, Lennert Belmans, Tibor del Grosso en Davide De Pretto.

Met deze vijf toppers gingen we de tweede ronde in, maar de Italiaan De Pretto moest niet veel later zijn concurrenten laten gaan. En ook Del Grosso had het lastig, maar de Nederlander slaagde er meerdere keren in om weer aan te sluiten. Helemaal vooraan maakte Belmans indruk met machtige pedaalslagen, maar Nys en Lillo waren niet van plan om de Belg te laten rijden.

België boven in Dübendorf

Sterker, na goed achttien minuten zagen we de eerste échte versnelling van Nys. De grote favoriet wisselde voor de verandering een keer niet van fiets, waardoor hij meteen enkele seconden wist uit te lopen op Lillo, die wél de post opzocht. Nys wist na een nieuwe versnelling meer dan tien seconden uit te lopen op de Zwitser, die niet in staat was om Nys’ demarrage te beantwoorden en tot overmaat van ramp Belmans in zijn wiel moest dulden.

Het bleek een beslissend moment in de koers, want Nys wist zijn voorsprong stelselmatig uit te bouwen op het duo Lillo-Belmans. De eenzame koploper begon met liefst veertig seconden voorsprong aan de vierde en laatste ronde. De strijd om de wereldtitel was gestreden, maar het beloofde nog een spannend gevecht te worden voor de overige podiumplaatsen.

De opkomende Emiel Verstrynge wist net voor het ingaan van de slotronde aan te sluiten bij Lillo en Belmans, terwijl ook Del Grosso nog mocht hopen op een medaille. In de finale bleken de Belgen Belmans en Verstrynge nog wat over te hebben, waardoor lokale favoriet Lillo genoegen moest nemen met de meest ondankbare ereplaats: vierde. Del Grosso werd knap vijfde.

Wereldkampioenschap veldrijden 2020

Uitslag junioren-mannen

Thibau Nys in 38m50s

Lennert Belmans op 31s

Emiel Verstrynge op 38s

4. Dario Lillo op 54s

5. Tibor del Grosso op 1m08s

6. Marco Brenner op 1m13s

7. Jente Michels op 1m29s

8. Florian Richard Andrade op 1m34s

9. Rory McGuire op 1m37s

10. Andrew Strohmeyer op 1m39s