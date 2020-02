Ryan Kamp maakt status waar op WK voor beloften zaterdag 1 februari 2020 om 13:52

Ryan Kamp heeft zijn favorietenrol waargemaakt op het WK veldrijden voor beloften. In Dübendorf reed hij ruim twee ronden voor het einde weg bij de tegenstand en hield hij stand tot aan de finish. Kamp volgt op de erelijst Tom Pidcock op, die vorig jaar de regenboogtrui won in deze categorie.

De vrouwenwedstrijd werd nog onder zonnige en opdrogende omstandigheden verreden maar bij de start van de titelstrijd voor belofte-mannen nam de bewolking toe en werd het frisser. De regen die verwacht werd, bleef echter vooralsnog uit. Antoine Benoist nam de beste start en ook Jakob Dorigoni en Niels Vandeputte kwamen goed weg. Erachter streed Ryan Kamp met Loris Rouiller om de vierde plaats.

Rouillers landgenoot Kevin Kuhn kwam dan sterk opzetten en wist samen met Benoist, Kamp en Dorigoni een klein gaatje te slaan. Toch kwam alles weer samen, maar met name Kuhn, Benoist en Kamp bleven maar hun stempel op de wedstrijd drukken. In de tweede van zes ronden vonden zij elkaar en ook Vandeputte en Pim Ronhaar, die sterk was komen opzetten, sloten aan. Met twee renners kon Nederland de koers gaan controleren.

Doordat ook Mees Hendrikx aansloot, kreeg Nederland nog een extra pion vooraan halfkoers. In de vierde ronde versnelde Kamp, misschien de grootste favoriet aan de start, en nam voorsprong. Achter hem slaagde Kuhn erin weg te rijden bij Benoist. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde had Kamp zes seconden te pakken op thuisrijder Kuhn. Benoist kreeg in de strijd om het brons tegenstand van Hendrikx.

Kuhn kon lange tijd zijn achterstand op Kamp gelijk houden, maar de Nederlander kende geen moment van zwakte. Zijn rondetijd in de voorlaatste ronde deed nauwelijks onder voor die van een ronde eerder. In de slotronde knakte dan bij hem de veer. Kuhn leek genoegen te gaan nemen met de zilveren medaille, waardoor Kamp op de cruisecontrol zijn wereldtitel kon veiligstellen. In tranen kwam de Nederlandse crosser over de finish.

Kuhn verzekerde zich voor het thuispubliek van het zilver. Hendrikx was in de slotfase bij Benoist weggereden en pakte het brons.

Wereldkampioenschap veldrijden 2020

Uitslag belofte-mannen

Ryan Kamp in 47:53

Kevin Kuhn op 0:36

Mees Hendrikx op 0:52

4. Antoine Benoist op 1:16

5. Pim Ronhaar op 1:19

6. Ivan Feijoo Alberte op 1:32

7. Niels Vandeputte op 1:36

8. Cameron Mason op 1:44

9. Jelle Camps op 2:15

10. Yentl Bekaert op 2:36