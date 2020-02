Mathieu van der Poel superieur naar derde WK-titel veldrijden zondag 2 februari 2020 om 15:43

Mathieu van der Poel is in Zwitserland voor de derde keer wereldkampioen veldrijden geworden. De 25-jarige Nederlander plaatste al in de eerste ronde de beslissende demarrage en kwam daarna niet meer in de problemen op het modderparcours van Dübendorf. Eerder won Van der Poel WK-goud in Tábor (2015) en Bogense (2019). Tom Pidcock won verrassend zilver, Toon Aerts was op de derde plaats de beste Belg.

Van der Poel maakt meteen het verschil

Titelverdediger Van der Poel kende een uitstekende start van zijn WK, hij dook als eerste het veld in met Toon Aerts en Eli Iserbyt achter zich aan. Wout van Aert moest van de derde startrij komen, maar wist snel op te schuiven. Van der Poel zette flinke druk in het lastige tweede deel van de omloop. Op de steile heuvels leek alleen Aerts hem te kunnen volgen. Iserbyt moest daar al een gat laten.

Met overmacht zette Van der Poel vervolgens ook Aerts op achterstand. Het lastige modderparcours was dan ook op het lijf geschreven van de Nederlander. Na de eerste ronde was zijn voorsprong op Aerts en Iserbyt al twaalf seconden. Kort daarachter volgden Michael Vanthourenhout, Wout van Aert, Tom Pidcock en Laurens Sweeck.

Spannende strijd om zilver en brons

Van der Poel, die naar eigen zeggen precies op tijd zijn topvorm bereikte om zijn WK-titel te prolongeren, bleef vervolgens een strak tempo onderhouden. De strijd om het zilver en het brons was daardoor de meest interessante: Aerts, Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Pidcock en Van Aert waren erg aan elkaar gewaagd.

Na twee rondes was Van der Poel al gevlogen op en rond het vliegveld van Dübendorf. Het verschil was bij de passage van start-finish gegroeid naar vijftig seconden, en dat nam daarna alleen maar meer toe. In de achtergrond namen Tom Pidcock het initiatief in de strijd om het zilver. Met een splijtende demarrage reed hij het Belgische ‘blok’ uit elkaar. Iserbyt kon de Brit even volgen, maar moest toch afhaken bij Pidcock.

Foutloze Van der Poel, Pidcock jaagt op zilver

Van der Poel maakte geen fouten in de modder, wisselde iedere ronde van fiets en hield zijn voorsprong (van ruim een minuut) stevig vast. Pidcock was daarachter de best-of-the-rest, maar zag drie rondes voor het einde Aerts en Van Aert naderen. Dat was wel al op anderhalve minuut van de superieure Van der Poel.

Vlak voor het ingaan van de slotronde leken de medailles al verdeeld te zijn. Pidcock was tweede en Van Aert moest door een lekke band zijn landgenoot Aerts, die op de derde plaats reed, laten gaan. De eindwinnaar van de Wereldbeker wist het gat met de jonge Brit alleen niet te dichten.

Speciaal juichgebaar Van der Poel

Bij de laatste passage van de materiaalpost kon er al een grote lach van af bij Mathieu van der Poel, die met grote overmacht zijn derde wereldtitel veldrijden wist te pakken. Op de streep stapte hij af en bewees hij zijn Canyon-crossfiets een laatste eer. Daarachter werd Pidcock tweede en Aerts derde.

Voor Van der Poel is het veldritseizoen na het behalen van de WK-titel namelijk direct afgelopen. De kopman van Alpecin-Fenix zet vanaf nu zijn zinnen op het voorseizoen op het weg, waarin hij onder meer deelneemt aan Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Wereldkampioenschap veldrijden 2020

Uitslag elite mannen

Mathieu van der Poel in 1:08:52

Tom Pidcock op 1:20

Toon Aerts op 1:45

4. Wout van Aert op 2:04

5. Laurens Sweeck op 2:32

6. Michael Vanthourenhout op 3:12

7. Corné van Kessel op 3:52

8. Tim Merlier op 4:32

9. Quinten Hermans op 4:48

10. Eli Iserbyt op 5:11