Alvarado wereldkampioen na gevecht met Worst en Brand

Ceylin del Carmen Alvarado is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de vrouwen. De Nederlandse raakte in Dübendorf verwikkeld in een interessant gevecht met Annemarie Worst en Lucinda Brand, die zij pas in de laatste meters in haar voordeel besliste.



Kan Sanne Cant de vier Nederlandse topfavorieten Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Yara Kastelijn verrassen op het wereldkampioenschap veldrijden voor vrouwen in Dübendorf? Dat was een vraag die vooraf veel werd gesteld, maar achteraf met een duidelijke “nee” beantwoord kon worden.

Cant stelt teleur, Nederlandse dames doen dat niet

Dat werd in de eerste ronde snel duidelijk. De vier Nederlandse dames hadden hun start duidelijk niet gemist en sloegen direct een kloof met de rest van het deelnemersveld.

Katherine Compton, Ellen van Loy en Evie Richards hikten als eerste achtervolgers na de eerste ronde al tegen een achterstand van vijftien seconden aan, terwijl Cant op meer dan dertig seconden volgde. Een nieuwe wereldkampioene was daarmee in de maak.

Kastelijn haakt af

Maar wie van de vier Nederlandse dames zou de regenboogtrui voor zich opeisen? De daaropvolgende rondes gaven meer duidelijkheid. Na een versnelling van Alvarado in de tweede ronde moest Kastelijn afhaken, terwijl Brand op kraken stond. Kastelijn kreeg meteen twintig seconden aan haar broek, maar Brand kon met pijn en moeite het wiel houden.

Brand in de achtervolging na zadelbreuk

Later bleek waarom: de Nederlandse had een zadelbreuk, waardoor ze in de derde ronde van fiets moest verwisselen en een gat van tien seconden dicht moest rijden met Alvarado en Worst. Dat deed Brand met veel bravoure én met dank aan een kleine wapenstilstand vooraan, waardoor de drie dames samen aan de slotfase van de cross begonnen.

Alvarado, Worst en Brand blijven over

In de laatste twee rondes hing Brand constant aan het elastiek. Alvarado en Worst waren de beteren, maar zolang zij Brand nog in hun kielzog hadden, was nog niks beslist. Met zijn drieën stevenden zij op de streep af. Op de laatste brug moest Brand definitief een gaatje laten, waardoor Worst en Alvarado in een sprint-a-deux voor de wereldtitel mochten gaan.

Alvarado is wereldkampioen

Alvarado bleek in deze sprint over het meeste overschot te beschikken, waardoor zij zich in Dübendorf tot de nieuwe wereldkampioen bij de vrouwen kroonde. Worst en Brand zorgden op de plaatsen twee en drie voor een volledig Nederlands podium. Cant kwam pas drie minuten na Alvarado over de streep: zij is haar wereldtitel definitief kwijt.

Wereldkampioenschap veldrijden 2020

Uitslag elite-vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado in 45m20s

Annemarie Worst op 1s

Lucinda Brand op 10s

4. Katherina Compton op 1m

5. Yara Kastelijn op 1m26s

6. Evie Richards op 1m44s

7. Eva Lechner op 2m25s

8. Ellen Van Loy op 2m46s

9. Laura Verdonschot op 2m52s

10. Marlene Petit op 3m06s