WK veldrijden 2020: Voorbeschouwing vrouwen beloften

Het militaire vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een voorstadje van Zürich, vormt dit weekend het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. WielerFlits blikt vooruit. Hieronder bespreken we het WK voor de belofte-vrouwen. Volgt Inge van der Heijden zichzelf op?

Historie

Veel historie heeft het WK veldrijden voor dames beloften niet. Pas vier jaar geleden – in Heusden-Zolder – stond deze categorie voor het eerst op het menu. Spring-in-‘t-veld Evie Richards zorgde voor een verrassing van formaat. In haar allereerste veldrit ooit op het Europese vasteland veegde de Britse de vloer aan met de concurrentie.

Een jaar later trok Annemarie Worst aan het langste eind in het Luxemburgse Bieles. Zij haalde het van de Amerikaanse Ellen Noble, terwijl uittredend kampioen Richards het brons pakte. In 2018 was het opnieuw de beurt aan Evie Richards. Op het loodzware parcours op en rond de Cauberg in Valkenburg zette de Britse alleskunner Ceylin del Carmen Alvarado op bijna driekwart minuut.

Vorig jaar in Bogense was Alvarado dé topfavoriete, maar de Nederlandse liet zich de kaas van het brood eten door haar landgenote Inge van der Heijden. Bondscoach De Knegt was de grote winnaar, want met Van der Heijden, Fleur Nagengast en Ceylin del Carmen Alvarado kleurde het podium helemaal oranje.

Laatste winnaars WK belofte-vrouwen

2019: Inge van der Heijden

2018: Evie Richards

2017: Annemarie Worst

2016: Evie Richards

Parcours

Woensdag verkende WielerFlits de ronde in Dübendorf. Lees er alles in via onderstaande link!

Programma

Zaterdag 1 februari 2020

11.00 uur: junior-vrouwen (geboortejaar 2002 en 2003)

13.00 uur: U23-mannen (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15.00 uur: elite-vrouwen

Zondag 2 februari 2020

11.00 uur: junior-mannen (geboortejaar 2002 en 2003)

13.00 uur: U23-vrouwen (geboortejaar 1998 t/m 2001)

14.30 uur: elite-mannen

Locatie

Airfield Flieger Flab Museum, Hall 2, Überlandstrasse 271, Dübendorf, Switzerland

Entree

Aan de kassa betaalt u 30 CHF (zaterdag), 40 CHF (zondag) of 60 CHF (combi). Online aankopen bespaart u 2 euro. Kinderen -12 jaar zijn gratis.

Favorieten

Tot een maand geleden was Ceylin del Carmen Alvarado nog overtuigd haar laatste kans te grijpen om een wereldtitel bij de beloftencategorie te pakken. “Ik heb daarna nog tijd zat om WK’s bij de elite te rijden”, vertelde ze meermaals. Maar haar progressie was het voorbije seizoen zo groot, dat ze in de aanloop naar het NK toch besliste om het geweer van schouder te veranderen en het WK bij de elite-rensters te betwisten.

Zo ligt de weg vrij voor Inge van der Heijden om haar titel van een jaar geleden in Bogense te verlengen. De CCC-renster is de grote favoriete. In zowat elke wedstrijd met inzet toonde Van der Heijden zich de beste belofte tussen de elite-vrouwen. Met als uitschieters topvijfplaatsen in de wereldbekermanches van Iowa (VS), Koksijde en Heusden-Zolder.

Als er dan toch concurrentie is, komt die van de Française Marion Riberolle. Deze derdejaarsbelofte uit het Experza-team kende vooral een uitstekende januarimaand, met haar prestatie in Nommay als uitschieter. Daar in de Doubs kleurde Riberolle meer dan een half uur lang mee de koers, samen met Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado. Pas na materiaalpech werd ze achteruitgeslagen. Maar als ze haar benen van Nommay terugvindt op de akker van Dübendorf, is Van der Heijden nog niet klaar met deze Française.

Ook de Nederlandse Manon Bakker kan maar beter niet onderschat worden. Ook zij reed in Nommay een dijk van een koers en finishte er vijfde. Van Britse zijde zijn we benieuwd naar de prestatie van Anna Kay. De frêle Kay begon stevig aan haar seizoen, met onder meer een derde plaats in de Wereldbeker van Bern, maar zakte in de tweede helft van de winter toch wat weg. Benieuwd of ze zondag opnieuw haar beste vorm terugvindt. Tot slot noteren we graag nog de namen van Blanka Kata Vas, Aniek van Alphen en de Amerikaanse Katie Clouse. Voor een mooie ereplaats tenminste. Voor hen is de wereldtitel in normale omstandigheden te hoog gegrepen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Inge van der Heijden

** Marion Riberolle, Manon Bakker

* Anna Kay, Blanka Kata Vas, Aniek van Alphen

Weer en TV

Zondag wordt in Dübendorf het slechtste weer van heel de week voorspeld. De kans op regen is maar liefst 90%. De mannen in de materiaalzone kunnen alvast de banden met een grof profiel klaar houden, want door de voorspelde neerslag van 15,7 mm. is de kans reëel dat de grasweide in een modderpoel wordt omgetoverd.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Dübendorf live uit. Ook de dames beloften op zondagmiddag. De uitzending begint om 12.40 uur op Canvas.