WK veldrijden 2020: Voorbeschouwing mannen junioren

Komend weekend vormt het militaire vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een voorstadje van Zürich, het decor van het WK veldrijden. WielerFlits blikt vooruit! Hieronder bespreken we de wedstrijd voor de mannen junioren. Wie klopt zondag Thibau Nys?

Historie

Het was in 1979, toen ene José Iñaki Vijandi Alvarez zich tot allereerste juniorenwereldkampioen veldrijden kroonde. Zeven jaar later zou de brave man ook nog Spaans kampioen worden, maar veel verder reikt zijn erelijst niet. Om maar te zeggen dat een wereldtitel bij de junioren geen enkele garantie is dat je later een succesvolle carrière uitbouwt.

Al zijn er uiteraard die dat wel hebben gedaan. Een aantal voorbeelden: Radomír Šimůnek sr, Thomas Frischknecht, Richard Groenendaal, Bart Aernouts, Kevin Pauwels, Lars Boom, Niels Albert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Bijzonder opvallend: in de meer dan veertigjarige geschiedenis van het WK veldrijden voor junioren realiseerden maar twee renners de dubbel: Mathieu van der Poel (2012-2013) en Ben Tulett (2018-2019).

Ook opmerkelijk is dat Nederland met negen titels boven aan het lijstje met meeste regenboogtruien prijkt, gevolgd door Tsjechië met acht stuks. België moet het doen met amper zes keer goud in 41 edities. Wat een verschil met de elite, waar België met dertig titels er met kop en schouders boven uitsteekt. Thibau Nys kan zondagochtend een poging doen om België een zevende wereldtitel bij de junioren bezorgen.

Laatste tien winnaars WK junior-mannen

2019: Ben Tulett

2018: Ben Tulett

2017: Tom Pidcock

2016: Jens Dekker

2015: Simon Andreassen

2014: Thijs Aerts

2013: Mathieu van der Poel

2012: Mathieu van der Poel

2011: Clément Venturini

2010: Tomáš Paprstka

Parcours

Woensdag verkende WielerFlits de ronde in Dübendorf. Lees er alles over in onderstaande link!

Programma

Zaterdag 1 februari 2020

11u: Dames junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Heren U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Dames elite

Zondag 2 februari 2020

11u: Heren junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Dames U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Heren elite

Locatie

Airfield Flieger Flab Museum, Hall 2, Überlandstrasse 271, Dübendorf, Switzerland

Entree

Aan de kassa betaalt u 30 CHF (zaterdag), 40 CHF (zondag) of 60 CHF (combi). Online aankopen bespaart u 2 euro. Kinderen -12 jaar zijn gratis.

Favorieten

Zondag kan Thibau Nys zijn vader aftroeven door wereldkampioen bij de junioren te worden. Iets waar Sven Nys nooit in geslaagd is. Thibau is – ook al is het parcours niet op zijn lijf geschreven – met voorsprong de topfavoriet in Dübendorf. Nys junior werd de voorbije winter al Europees en Belgisch kampioen en schreef met groot overwicht de Wereldbeker op zijn naam. Hij won immers zes van de zeven manches. Alleen vorige zondag in Hoogerheide liep het fout. “Eigen stomme schuld”, klonk het achteraf. “Ik pakte iets te veel risico.” Ongetwijfeld niet eens slecht in het vooruitzicht van het WK. Geloof ons, Thibau Nys staat na deze wake-up call op scherp om zondagmiddag de kers op de taart te zetten.

De grootste tegenstand komt uit Zwitserse hoek. Dario Lillo wil geschiedenis schrijven voor eigen volk. Het is immers van 1998 geleden dat met Michael Baumgartner nog eens een Zwitser wereldkampioen werd in het veld. Lillo heeft dit seizoen al vier zeges op zak. Belangrijker, in de Wereldbeker won hij niet alleen in Hoogerheide, maar werd hij ook twee keer tweede – na Nys – en een keer derde. Bovendien heeft Lillo volledig naar dit WK voor eigen volk toegewerkt. Niet uit het oog verliezen, dus.

Voor de derde podimplaats kijken we naar een aantal Belgen zoals Lennert Belmans, Emiel Verstrynge (derde in Nommay) en Ward Huybs, maar houden we ook rekening met de Nederlander Tibor Del Grosso. Die laatste is trouwens pas eerstejaarsjunior, maar bloeide dit seizoen helemaal open. En tot slot noemen we ook de Fransen Ugo Ananie en Rémi Lelandais. Die laatste werd verrassend tweede in Nommay. Ananie klopte Lelandais dan weer op het Frans kampioenschap en eindigde ook in Nommay en Hoogerheide in de top tien.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Thibau Nys

** Dario Lillo, Lennert Belmans

* Emiel Verstrynge, Tibor Del Grosso, Rémi Lelandais

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Weer en TV

Zondag wordt in Dübendorf het slechtste weer van heel de week voorspeld. De kans op regen is maar liefst 90%. De mannen in de materiaalzone kunnen alvast de banden met een grof profiel klaar houden, want door de voorspelde neerslag van 15,7 mm. is de kans reëel dat de grasweide in een modderpoel wordt omgetoverd.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Dübendorf live uit. Ook de junioren mannen op zondagochtend. De uitzending begint om 14u45 op Canvas.