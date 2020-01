WK veldrijden 2020: Voorbeschouwing Heren U23

Komend weekend vormt het militaire vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een voorstadje van Zürich, het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. WielerFlits blikt vooruit. Na de dames junioren is het zaterdag kort na de middag de beurt aan de beloften (U23) heren.

Historie

Het eerste WK voor beloften werd pas in 1996 in het Franse Montreuil afgewerkt. Miguel Martinez won toen in eigen land de allereerste editie. De daaropvolgende jaren mochten Sven Nys (1997 en 1998) en Bart Wellens (1999 en 2000) met de regenboogtrui naar huis.

Ongeveer alle toppers die later bij de elites het mooie weer maakten, werden voor hun profcarrière wel een keertje wereldkampioen bij de beloften. Onder hen Kevin Pauwels, Zdeněk Štybar, Lars Boom en Niels Albert. En in een latere fase Lars van der Haar, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis en Tom Pidcock.

Een paar namen die we missen op de erelijst zijn Toon Aerts (die pas als prof zijn grootste progressie maakte) Laurens Sweeck en … Mathieu van der Poel. Die laatste reed maar één WK bij de U23, maar uitgerekend voor eigen volk liep het fout. De titel in Hoogerheide 2014 ging naar Wout van Aert. Van der Poel moest na een offday vrede nemen met brons. Een jaar later, in Tábor, pakten Van der Poel en Van Aert als beloften goud en zilver bij de eliterenners.

Ook uittredend wereldkampioen Tom Pidcock zette ondertussen de stap naar de elitecategorie, terwijl hij op papier nog steeds belofte is. Vijf renners werden twee keer beloftenwereldkampioen: naast Nys en Wellens waren dat Štybar, Van der Haar en Iserbyt.

Laatste tien winnaars WK veldrijden beloften mannen

2019: Tom Pidcock

2018: Eli Iserbyt

2017: Joris Nieuwenhuis

2016: Eli Iserbyt

2015: Michael Vanthourenhout

2014: Wout van Aert

2013: Mike Teunissen

2012: Lars van der Haar

2011: Lars van der Haar

2010: Arnaud Jouffroy (nadat de broers Szczepaniak positief testten)

Parcours

Woensdag verkende WielerFlits de omloop in Dübendorf. Lees er alles over via onderstaande link:

Programma

Zaterdag 1 februari 2020

11u: Dames Junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Heren U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Dames Elite

Zondag 2 februari 2020

11u: Heren Junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Dames U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Heren Elite

Locatie

Airfield Flieger Flab Museum, Hall 2, Überlandstrasse 271, Dübendorf, Switzerland

Entree

Aan de kassa betaalt u 30 CHF (zaterdag), 40 CHF (zondag) of 60 CHF (combi). Online aankopen bespaart u 2 euro. Kinderen -12 jaar zijn gratis.

Favorieten

Ryan Kamp won zowel de voorlaatste als de slotmanche van de Wereldbeker. In Nommay haalde hij het na een spannend duel met Thomas Mein en Kevin Kuhn. In Hoogerheide maakte het talent van Pauwels Sauzen-Bingoal het af na een gesloten wedstrijd. In de slotfase had hij net wat meer reserves in de tank dan de Fransman Antoine Benoist. “Ook in Dübendorf zou het wel eens een gesloten wedstrijd kunnen worden”, vertelt Kamp. “Maar ik ben er klaar voor. De conditie is al een heel seizoen goed en ik voel me nog steeds fris genoeg om ook op het WK uit te blinken.”

Kamp sloot de laatste vier wedstrijden waarin hij aan de start stond, winnend af en mag dan ook als dé topfavoriet beschouwd worden. Maar de concurrentie is niet min. Ook alle andere namen die u in onderstaand favorietenlijstje vindt, kunnen straks op de erelijst prijken.

Antoine Benoist bijvoorbeeld. De Fransman in dienst van Alpecin-Fenix was een jaar geleden de vaste nummer drie na Tom Pidcock en Eli Iserbyt. Door hun overstap naar de profs, leek hij de weg vrij te hebben om de successen op te stapelen, maar Benoist sukkelde een poos met zijn bloedwaarden. Pas de laatste weken groeit hij naar zijn topvorm toe.

Een andere interessante naam is die van Kevin Kuhn, de pechvogel van Hoogerheide na materiaalpech in de beginfase. Maar Kuhn had eerder dit seizoen wel al drie Wereldbekers op zijn naam geschreven en was zeker van eindwinst. In eigen land zal de Zwitser zeker het beste van zichzelf geven. Ook Niels Vandeputte kan zomaar wereldkampioen worden. De vriend van Yara Kastelijn kende zijn beste periode halverwege het seizoen met zeges in Hamme, Koksijde en Kortrijk. Ook hij lijkt net op tijd klaar om mee te doen voor de titel.

Tot slot zetten we ook nog de Britten Thomas Mein en Ben Tulett in ons lijstje. Mein zette het voorbije seizoen een stap voorwaarts met winst in Tábor en een derde plaats in Nommay als uitschieters. Het leverde de derdejaarsbelofte zelfs een profcontract bij Tormans CX op. Ben Tulett is een ‘geval apart’. Vorig jaar in Bogense volgde hij zichzelf verrassend op als juniorenwereldkampioen. Zijn overstap naar de beloften leek hij niet te best te verteren, maar zie: in Hoogerheide werd hij plots vierde. Eind januari kan Tulett altijd ietsje meer dan tijdens de rest van het seizoen.

Nog enkele renners die geen ster krijgen, maar mits een goede dag in aanmerking komen voor een podiumplaats: Cameron Mason, de jonge ploegmaat van Tom Pidcock, de Italiaan Jakob Dorigoni, Belgisch kampioen Toon Vandebosch en de Nederlanders Tim van Dijke en Pim Ronhaar.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ryan Kamp

** Antoine Benoist, Kevin Kuhn

* Niels Vandeputte, Ben Tulett, Thomas Mein

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Weer en TV

In Dübendorf wordt zaterdagmiddag wat regen verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor modder, is maar de vraag. De meeste neerslag zou immers pas zaterdagnacht en zondagochtend vallen.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Dübendorf live uit. Ook de beloftenwedstrijd bij de heren. De uitzending op Canvas begint om 12.40 uur.