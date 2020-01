WK veldrijden 2020: Voorbeschouwing junioren vrouwen

Zaterdag en zondag vormt het vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een voorstadje van Zürich, het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. WielerFlits blikt vooruit en doet dat in eerste instantie met een nieuwe categorie: de dames junioren. Zij rijden zaterdag voor het eerst hun eigen WK.

Historie

Wel, die is er niet. Het WK veldrijden voor dames junioren 2020 is het allereerste in de geschiedenis. Het eerste WK cyclocross vond in 1950 in Parijs. En het duurde zowaar vijftig jaar vooraleer ook de dames hun eigen wereldkampioenschap kregen. Hanka Kupfernagel mocht in Sint-Michielsgestel (2000) de regenboogtrui aantrekken.

Nog zestien jaar later kregen ook de dames beloften (U23) hun eigen wereldkampioenschap. Evie Richards pakte de eerste beloftentitel in Heusden-Zolder 2016. Ter vergelijking: Miguel Martinez was in 1996 – twintig jaar eerder dus – de eerste wereldkampioen bij de U23 heren.

De dames junioren moesten maar liefst 41 jaar langer wachten dan hun mannelijke collega’s. In Saccolongo (1979) werd de eerste WK-medaille ooit aan een junior uitgereikt.

Het is pas de laatste jaren dat de UCI werk maakt van volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo wordt momenteel het prijzengeld tussen heren en dames op gelijke hoogte gebracht. En de dames junioren krijgen in Dübendorf dus hun eigen WK. Ter voorbereiding werden eerder dit seizoen ook continentale juniorenkampioenschappen voor de de dames gehouden. Zo werd Puck Pieterse in Silvelle de eerste Europese kampioen bij de junioren.

Parcours

Programma

Zaterdag 1 februari 2020

11u: Dames Junioren (geboortejaar 2002-2003)

13u: Heren U23

15u: Dames Elite

Zondag 2 februari 2020

11u: Heren Junioren (geboortejaar 2002-2003)

13u: Dames U23

15u: Heren Elite

Locatie

Airfield Flieger Flab Museum, Hall 2, Überlandstrasse 271, Dübendorf, Switzerland

Entree

Aan de kassa betaalt u 30 CHF (zaterdag), 40 CHF (zondag) of 60 CHF (combi). Online aankopen bespaart u 2 euro. Kinderen -12 jaar zijn gratis.

Favorieten

De twee grootste talenten in de juniorencategorie zijn zonder twijfel Shirin van Anrooij en Puck Pieterse. Zij domineren niet alleen hun eigen juniorencategorie, maar mengden zich het voorbije seizoen ook in de Wereldbeker (waar alle leeftijdscategorieën wel nog samen rijden) tussen de elite wereldtop. Zo staan Van Anrooij en Pieterse ondertussen respectievelijk 24ste en 35ste op de wereldranglijst. Het zou ons verbazen mochten beide dames – zonder tegenslag – het podium niet halen.

Wie is nu de beste van de twee? Volgens de cijfers is dat Van Anrooij. Dit jaar stonden de twee twaalf keer samen aan de start van een wedstrijd. De stand is 9-3 voor de renster uit Kapelle. Opmerkelijk, op het EK was het wel Pieterse die aan het langste eind trok. Maar op het meest recente NK en in zowat alle wereldbekermanches was Van Anrooij met voorsprong de betere. Intussen haalde ze al vier keer de top-10 in een Wereldbeker, met de zevende plaats van vorige zondag in Hoogerheide als uitschieter. Pieterse haalde alleen in Tábor de top-10.

Concurrentie voor het Nederlandse duo komt in eerste instantie uit Franse hoek met Line Burquier en Olivia Onesti. Deze laatste is nummer 52 op de wereldranglijst en goed voor zilver op het EK in Silvelle, tot nu toe de enige wedstrijd waarin de toppers van de junioren elkaar rechtstreeks bekampten. Maar op het Franse kampioenschap werd Onesti wel geklopt door Burquier.

Andere kandidaten voor een ereplaats zijn Madigan Munro, zowel nationaal als continentaal kampioene in de VS, de Tsjechische Karolina Bedrnikova, de Italiaanse Lucia Bramati (dochter van voormalig WB-winnaar Luca) en de Nederlandse Fem van Empel. Van Belgische zijde is het uitkijken naar nationaal kampioene Julie De Wilde, al komt zij niet in aanmerking voor een podiumplaats. Ook Julie Brouwers, Sterre Vervloet en Mirthe Van den Brande kunnen zonder druk van start.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Shirin van Anrooij

** Puck Pieterse, Olivia Onesti

* Madigan Munro, Line Burquier, Fem van Empel

Weer en TV

In Dübendorf is het zaterdagochtend rond 11.00 uur bewolkt, maar droog. De temperatuur is ongeveer 9 graden Celsius, bij een lichte zuidwestenwind. Vanaf 12.00 uur neemt de kans op neerslag wat toe, maar dan zijn de juniores al klaar.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Dübendorf live uit. Zo ook de race voor junioren vrouwen. De uitzending op één begint om 10.45 uur.