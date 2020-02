Superieure Norbert-Riberolle verovert wereldtitel bij de beloften zondag 2 februari 2020 om 13:54

Marion Norbert-Riberolle is de nieuwe wereldkampioene bij de beloften vrouwen. De Française reed al vroeg weg van de tegenstand en bleek in het vervolg van de cross veruit de beste ploeteraar. De Hongaarse Blanka Kata Vas werd op geruime afstand tweede, het brons was voor de Britse Anna Kay.

Tot een maand geleden was Ceylin del Carmen Alvarado erop gebrand om haar laatste kans te grijpen bij de beloften, maar de Rotterdamse met Dominicaanse roots kroonde zich gisteren tot wereldkampioen bij de profs. En dus was het vooral uitkijken naar onder meer Inge van der Heijden, Marion Norbert-Riberolle en Anna Kay. De beste start was echter voor de Hongaarse schaduwfavoriet Blanka Kata Vas.

Norbert-Riberolle valt al vroeg aan

De 18-jarige Vas – die dit seizoen ook al indruk maakte bij de profs – nam de Amerikaanse Katie Clouse mee in haar spoor, maar na een drietal minuten crossen zagen we Norbert-Riberolle en Manon Bakker naar voren komen. Het was de Nederlandse die het initiatief nam op het modderige parcours, maar de verschillen waren nog altijd beperkt. Zo reed titelverdediger Van der Heijden rond in vijfde positie, op slechts enkele seconden achterstand.

Het was de Franse favoriete Norbert-Riberolle die echter een bijzonder hoog tempo wist te ontwikkelen. Bakker probeerde als enige de ontketende Française te volgen, maar de overige concurrentes keken na een halve ronde al tegen een serieuze achterstand aan. De voorsprong van Norbert-Riberolle werd nog groter na een valpartij van de achtervolgende Bakker, waardoor de eenzame koploper vleugels kreeg.

Franse dominantie in Zwitserland

Norbert-Riberolle begon met een voorsprong van achttien seconden aan de tweede ronde. De eerste achtervolgsters – Van der Heijden, Kata Vas en de Canadese Ruby West – waren aan elkaar gewaagd, maar Norbert-Riberolle inhalen bleek een onmogelijke missie. Waar de anderen fouten maakten, reed de Française constant de perfecte lijnen en reed ze op power verder weg van de concurrentie. Het was vooral uitkijken naar een strijd om zilver en brons.

Vas en West kregen na meer dan vijftien minuten het gezelschap van de Britse Kay, die vanuit de achtergrond kwam opzetten en de ploeterende Van der Heijden voorbij wist te rijden. De titelverdedigster kende niet de beste dag uit haar carrière en kwam niet in de buurt van een medaille, laat staan de wereldtitel. Die ging naar Norbert-Riberolle, aangezien haar voorsprong opliep tot meer dan een halve minuut op Vas.

Nederlanders komen niet in het stuk voor

De Hongaarse reed op haar beurt weer weg van Kay, die dan weer een duidelijke voorsprong had op de (voorlopige) nummers vier en vijf. Dit bleek twee rondes later ook de volgorde aan de finish. Norbert-Riberolle pakte de wereldtitel, het zilver was voor Vas terwijl Kay genoegen moest nemen met de bronzen medaille. De Nederlandse dames kwamen niet in het stuk voor: Bakker werd vijfde, uittredend winnares Van der Heijden zesde.

Winnares Norbert-Riberolle kwam na meer dan 48 minuten over de finish. Opvallend: Alvarado deed gisteren iets meer dan 45 minuten over haar winnende WK-race.

Wereldkampioenschap veldrijden 2020

Uitslag beloften-vrouwen

Marion Norbert-Riberolle in 48m31s

Blanka Kata Vas op 27s

Anna Kay op 40s

4. Katie Clouse op 1m29s

5. Manon Bakker op 1m34s

6. Inge van der Heijden op 1m53s

7. Francesca Baroni op 2m06s

8. Sara Casasola op 2m29s

9. Ruby West op 2m43s

10. Noemi Rüegg op 3m23s