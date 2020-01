WK veldrijden 2020: Voorbeschouwing Dames Elite

Komend weekend vormt het militaire vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een voorstadje van Zürich, het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. WielerFlits blikt vooruit. Na de Dames Junioren en de Heren Beloften is het zaterdagnamiddag de beurt aan de Dames Elite.

Historie

Vijftig jaar na het allereerste WK bij de mannen, in Parijs, kregen in het jaar 2000 eindelijk ook de dames hun wereldkampioenschap. In Sint-Michielsgestel pakte Hanka Kupfernagel haar eerste van in totaal vier wereldtitels. Daarnaast pakte de Duitse ook nog vijf keer zilver en één keer brons. Goed voor in totaal tien medailles op elf jaar tijd.

Het straffe is dat Kupfernagel met dit palmares niet eens recordhoudster is. Met dank aan Marianne Vos uiteraard. De Nederlandse veelvraat stond in totaal reeds elf keer op het podium van een WK veldrijden, waarvan maar liefst zeven keer op het hoogste trapje. Een record dat Vos in de toekomst zelfs nog kan aanscherpen, al is ze er dit jaar niet bij.

De laatste drie edities was Sanne Cant de beste. Nadat ze eerder al drie keer het podium haalde, mocht ze in het Luxemburgse Bieles een eerste keer met de regenboogtrui naar huis. Mocht Cant zaterdag een vierde keer winnen, evenaart ze Kupfernagel. Het is overigens de eerste keer dat het WK dames in Zwitserland wordt georganiseerd. De zeven andere WK’s op Zwitserse bodem waren alleen voor de mannen bedoeld.

Laatste tien winnaars WK veldrijden Dames Elite

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Pauline Ferrand-Prévot

2014: Marianne Vos

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

2011: Marianne Vos

2010: Marianne Vos

Parcours

Programma

Zaterdag 1 februari 2020

11u: Dames Junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Heren U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Dames Elite

Zondag 2 februari 2020

11u: Heren Junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Dames U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Heren Elite

Locatie

Airfield Flieger Flab Museum, Hall 2, Überlandstrasse 271, Dübendorf, Switzerland

Entree

Aan de kassa betaalt u 30 CHF (zaterdag), 40 CHF (zondag) of 60 CHF (combi). Online aankopen bespaart u 2 euro. Kinderen -12 jaar zijn gratis.

Favorieten

Het voorbije veldritseizoen werd gekleurd door vier dames: Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Lucinda Brand. Van dit viertal is de jongste weken alleen Yara Kastelijn in iets mindere doen. De 22-jarige Noord-Brabantse won de klassiekers in Gavere en op de Koppenberg en zette de kroon op het werk met de Europese titel in Silvelle. Een topvijfplaats in Dübendorf lijkt nog steeds de logica zelve, maar meedoen voor de wereldtitel wordt moeilijk.

Dus komen we uit bij Brand, Worst en Alvarado. Ceylin del Carmen Alvarado laatste ontpopte zich deze winter tot veelwinnaar met maar liefst twaalf zeges. De Rotterdamse met Dominicaanse roots is op papier nog steeds belofte, maar is haar categorie volledig ontgroeid, waardoor ze begin januari besliste om het WK bij de elite af te werken. Bij de bookmakers staat ze als topfavoriete genoteerd, maar ons lijkt dat het parcours in Dübendorf eerder op het lijf van Brand is geschreven

Lucinda Brand groeide ook een jaar geleden in de periode van het WK naar haar beste vorm toe. Alleen botste ze in Bogense op een superieure Sanne Cant. Maar de vormcurve van Brand van dit jaar vertoont veel gelijkenissen met die van 2019. Ook toen was ze trouwens de beste in Hoogerheide. Bovendien beschikt Brand over de grootste motor van het drietal. Op een omloop waarop je al je kracht kwijt kan, moet de wegrenster in Brand naar boven komen om een gooi te doen naar een eerste WK-titel in het veld.

En hoe moeten we Annemarie Worst inschatten? De 777-renster is de regelmaat zelve. 22 keer eindigde Worst dit seizoen op het podium. Daarbij een aantal mooie overwinningen zoals twee weken geleden nog in Nommay. Na een auto-ongeval in de week voor het Europees kampioenschap, had ze een tijd last van de rug. Dat probleem lijkt ondertussen van de baan. Als haar rug ook op het – voorlopig – hobbelige parcours in Dübendorf standhoudt, moet ze in staat zijn om lang met Brand mee te gaan.

Tot slot is er nog Sanne Cant. Een maand geleden had niemand er een eurocent op durven wedden dat de drievoudige wereldkampioene nog een keer haar titel verlengt. Maar ondertussen is die perceptie toch deels veranderd. Tijdens de kerstperiode krikte ze haar vormpeil op en de voorbije 14 dagen stage in Spanje hebben haar opnieuw vertrouwen gegeven. In Hoogerheide eindigde ze – met dank aan de val van Alvarado in volle finale – eindelijk nog eens in de top drie. Haar eerste WB-podium van het seizoen. In haar entourage groeit de hoop op een stunt…

Tot slot droppen we nog twee namen die alleen in een superdag in aanmerking komen voor het podium: tweevoudig U23-wereldkampioene Evie Richards, die in Hoogerheide lange tijd haar wagonnetje vooraan aanhaakte, en de 41-jarige Katie Compton, die in Nommay plots vanuit het niets op het podium belandde. Maar dat beide dames zaterdag het Nederlandse kwartet én Sanne Cant kunnen bedreigen, dat gelooft geen mens.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst

* Sanne Cant, Yara Kastelijn, Evie Richards

Weer en TV

In Dübendorf wordt zaterdagmiddag regen verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor modder, is maar de vraag. De meeste neerslag zou immers pas zaterdagnacht en zondagochtend vallen.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Dübendorf live uit. Ook de dames elitewedstrijd, uiteraard. De uitzending begint om 14.40 uur.